照顧者｜單身女性照顧雙親的悲哀 兄弟姊妹卸責獨享天倫之樂

▲ 《生生》劇照

身邊有不少照顧者的好友。像她，本來在外地跟老公兒子生活得幸福快樂。但接到老父患了重病的消息，不得不放下手邊工作，回港照顧父親。每天就在醫院與家中供應飯食之間奔波，連跟好友見個面吃頓飯的機會也沒有。

像他，因為早已退休，又見媽媽年屆九十。心想能陪伴老人家的時間不多，決定跟老婆請三個月假，就是回港陪伴媽媽，讓她開開心心歡度餘年。

只是，照顧者不易當。每一天探望送飯，還要按摩談心，身心靈都很勞累。更見到有些照顧者，是把所有責任都往自己身上「揹」，連假日也不能休息。她們往往都是女性，且是家中單身的，其他弟兄姊妹就會把責任推給她，自己則跟家人享受天倫之樂。試過邀請這些好姊妹出來喝杯咖啡，她也會頻頻看手錶，想快快回家，生怕被照顧的老人家（或病人）會出了甚麼意外。

另一類照顧者，就是家中有特殊學習需要的孩子。媽媽們對著這些孩子，時而安靜，時而大發雷霆。至於在學校的表現，更是難測。當我去不同學校主領親子教育講座時，常常就見到這些帶著淚，束手無策的媽媽，除了給她們一點安慰之餘，還可以為她們做些甚麼？

感恩的是，前幾天有機會訪問了嶺南大學亞太老人年學研究中心副總監馮明穗博士。從她口中知道她們出版了一本十分實用且免費可以在網上下載的「照顧者實用資訊手冊」，內容十分豐富：

基礎知識篇：認識照顧者與被照顧者（如認知障礙、中風、精神病患、癌症）、照顧者的壓力、給照顧者的喘息服務（附地址及介紹）。

社區照顧篇：香港的社區資源及健康護理服務、照顧認知障礙的服務、照顧年老抑鬱人士可使用的服務、照顧癌症人士常用的服務等。

暫托、情緒支援及緊急服務：暫托及緊急服務簡介（包括：日/夜間/上門/院舍暫托服務等）、家居佈置及樂齡科技、財務管理與經濟支援等。

同行者篇：照顧者支援組織、過來人分享、自強及增值、照顧者的人生規劃、實用電子資訊平台、對護老者支援政策的看法與展望。

真的是包羅萬有，對照顧者甚至被照顧者來說，都是大喜的福音。知道之後，趕緊轉發給身邊好友，大家都如獲至寶似的。希望是照顧者的你，也喜歡啊！

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