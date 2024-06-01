傀儡戶口｜警拘67傀儡戶口持有人包括19外傭　涉助洗黑錢涉款7,300萬

▲ 警方強調，金管局對虛擬銀行與傳統實體銀行的指引同樣嚴格，呼籲市民切勿以身試法。(香港警察 fb)

警方周一起一連5日，展開打擊洗黑錢活動，拘捕67名市民及外傭，涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口，協助詐騙集團清洗犯罪得益，涉及52宗詐騙案，涉款金額約7,300萬元。52宗詐騙案共108名受害人，以網上求職騙案、網上購物及投資騙案為主，其中單一最大損失的騙案涉款190萬元。

行動中，警方偵破52宗詐騙案件，共有108名受害人，包括40男68女，年齡介乎15至79歲。人員亦檢獲一批證物，包括20部手提電話及5張提款卡等。所有被捕人現已獲准保釋候查。67名被捕人分別是35男32女，全是傀儡戶口持有人，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，當中19名為外傭。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方相信犯罪集團利用外傭薪金微薄、不諳香港法例，以1,800元至2,500元報酬利誘及利用手機應用程式協助外傭開設虛擬銀行戶口。

東九龍總區網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研補充，不少被捕人因「搵快錢」心態，透過網上社交平台或朋友介紹，收受幾百至幾千元報酬提供個人資料，在虛擬銀行開設戶口，並將登入資料和密碼轉交犯罪集團成員。犯罪集團會將犯罪得益存入傀儡戶口，當金錢被存入戶口後，隨即會被快速轉走，再透過多層戶口互相轉帳清洗黑錢。

最大金額的騙案涉及190萬元，受害人是一名27歲從事文員的男子，他在社交媒體收到兼職招聘廣告，工作內容只需要向不同銀行借錢，並將款項交予騙徒，便可賺取2萬元月薪。事主信以為真，並向不同財務公司借貸，再根據騙徒指示將指定金額轉賬至不同的虛擬銀行戶口，最終欠下巨款。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及入獄十四年。

警方亦藉此提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

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