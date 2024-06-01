TVB年中節目巡禮丨大合排位成小生花旦上位指標　陳豪企正C位胡定欣林夏薇伴身邊

▲ 《2024 TVB年中節目巡禮》大合照（陳慧安 攝）

《TVB年中節目巡禮》在昨日（5月31日）於灣仔香港會議展覽中心舊翼舉行，一眾小生花旦包括陳豪、胡定欣、黎耀祥、馬國明、譚俊彥、林夏薇、高海寧、陳煒、龔嘉欣、蔣祖曼、黎諾懿、張曦雯、羅天宇、馮盈盈、劉佩玥、劉穎鏇、陳曉華、何依婷、郭柏妍、郭珮文、陳懿德等出席。

素來大合照排位被視為藝人是否受公司重用的指標，今次大合照安排有點巧妙，站在「第一排」是《中年好聲音》及《聲夢傳奇》的歌手及香港小姐，即包括：羅啟豪、古淖文、譚輝智、顔米羔、黃劍文、李佳、張馳豪、冼靖鋒、莊子璇、王怡然、郭𤦍文等，不過他們是站在台下而非台上，即是他們不是真正第一排，但同時又反映TVB對他們重視。

TVB年中節目巡禮丨小生花旦華麗晒冷 馮盈盈大Deep V騷長腿搏盡登場

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陳豪企正C位地位昭然

至於真正站在台上第一排是TVB眾當家小生花旦，企最中間C位是陳豪，足見其地位，企在他身邊左右兩分別為胡定欣、林夏薇。

其他同一排還有黎耀祥、馬國明、譚俊彥、高海寧、陳煒、龔嘉欣、黎諾懿、張曦雯已「坐穩」的小生花旦。但更值留意是被安排站在同排的上位男女藝人，包括有羅天宇、劉穎鏇、陳曉華、朱敏翰、郭柏妍、何廣沛，即表示他們都受TVB力捧。

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在舞台上企第二排，有譚凱琪、蔣祖曼、樊亦敏、許家傑、林淑敏、何沛伽、馮盈盈、黃子恆、鄧智堅、何依婷、黃庭鋒、羅毓儀。

不過反而近年甚多工作機會的游嘉欣、曾當劇集女一的陳星妤企第三排，位置卻在羅毓儀、鄧智堅、何依婷之後。此外，當日由近期甚受TVB重用陳懿德任司儀。

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