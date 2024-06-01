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白牌車｜警放蛇拘62歲司機　涉九龍去機場索價780元

社會

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警方在場調查。(警方提供)

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，今日(1日)在區內以情報主導打擊交通違法人員派員喬裝乘客。行動中，警方於網上平台發現有「白牌車」提供接載服務，其後派員喬裝乘客，在一網上平台以780元租用一輛私家車，由九龍區前往香港國際機場。

經查後，警方拘捕一名62歲姓王本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」，現正被扣留調查。該私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。

警方重申，駕駛人士除非獲發有關牌照，否則不得駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被罰款5,000元及監禁3個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月，再次定罪最高可被罰款1萬元及監禁6個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛六個月。

警方亦呼籲，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。

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