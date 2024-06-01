風季開鑼｜天文台與飛行服務隊合作　利用下投式探空儀分析「馬力斯」

▲ 「馬力斯」逐為香港帶來狂風驟雨。(彭大偉攝)

熱帶氣旋「馬力斯」逐漸遠離香港，期間為香港帶來狂風大驟雨，天文台因而需要發出今年首個3號強風信號。天文台和政府飛行服務隊合作，利用「下投式探空儀」收集數據分析其強度及風力結構。

▲ 圖一：廣闊強雨帶集中於南側。

5月31日上午，衛星雲圖顯示熱帶低氣壓的結構不對稱，其中心附近及北面的對流較弱，而廣闊強雨帶集中於南側（圖一）。

▲ 圖二：「下投式探空儀」於熱帶氣旋中心東南側錄得近地面風速超過每小時63公里的烈風。

天文台和政府飛行服務隊合作，利用「這連結會以新視窗打開。下投式探空儀」，在5月31日中午時分於熱帶低氣壓中心東南側錄得近地面風速達烈風程度（圖二）。這些珍貴數據有助分析其強度及風力結構，天文台在下午將其升級為熱帶風暴。該熱帶風暴隨後被命名為馬力斯。

▲ 圖三：三號強風信號下本港曾錄得強風或烈風的位置。



隨著與馬力斯相關的強風區逐漸靠近珠江口一帶，天文台在5月31日下午4時40分改發三號強風信號。雖然馬力斯在6月1日凌晨於廣東省陽江市登陸，但受馬力斯南側的強雨帶和強風影響，本港當日多處吹偏南強風，高地間中吹烈風（圖三）。

▲ 圖四：6月1日午夜至下午4時本港雨量分佈。

同時，與馬力斯相關的廣闊雨區在6月1日為珠江口一帶帶來狂風大驟雨及雷暴，截至下午4時，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，大埔、沙田及葵青區等更錄得超過50毫米(圖四)。

馬力斯在6月1日下午於本港西北約200公里掠過，隨著馬力斯在廣東內陸減弱並逐漸遠離本港，天文台在下午4時40分改發一號戒備信號。預料驟雨在6月1日晚至6月2日早上仍影響珠江口一帶，雨勢有時較大，市民請保持警覺。

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