  • 27°C
香港時間 : 2024601日 (Sat) 18:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

風季開鑼｜天文台與飛行服務隊合作　利用下投式探空儀分析「馬力斯」

社會

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

「馬力斯」逐為香港帶來狂風驟雨。(彭大偉攝)

熱帶氣旋「馬力斯」逐漸遠離香港，期間為香港帶來狂風大驟雨，天文台因而需要發出今年首個3號強風信號。天文台和政府飛行服務隊合作，利用「下投式探空儀」收集數據分析其強度及風力結構。

圖一：廣闊強雨帶集中於南側。

5月31日上午，衛星雲圖顯示熱帶低氣壓的結構不對稱，其中心附近及北面的對流較弱，而廣闊強雨帶集中於南側（圖一）。

圖二：「下投式探空儀」於熱帶氣旋中心東南側錄得近地面風速超過每小時63公里的烈風。

天文台和政府飛行服務隊合作，利用「這連結會以新視窗打開。下投式探空儀」，在5月31日中午時分於熱帶低氣壓中心東南側錄得近地面風速達烈風程度（圖二）。這些珍貴數據有助分析其強度及風力結構，天文台在下午將其升級為熱帶風暴。該熱帶風暴隨後被命名為馬力斯。

圖三：三號強風信號下本港曾錄得強風或烈風的位置。


隨著與馬力斯相關的強風區逐漸靠近珠江口一帶，天文台在5月31日下午4時40分改發三號強風信號。雖然馬力斯在6月1日凌晨於廣東省陽江市登陸，但受馬力斯南側的強雨帶和強風影響，本港當日多處吹偏南強風，高地間中吹烈風（圖三）。

圖四：6月1日午夜至下午4時本港雨量分佈。

同時，與馬力斯相關的廣闊雨區在6月1日為珠江口一帶帶來狂風大驟雨及雷暴，截至下午4時，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，大埔、沙田及葵青區等更錄得超過50毫米(圖四)。

馬力斯在6月1日下午於本港西北約200公里掠過，隨著馬力斯在廣東內陸減弱並逐漸遠離本港，天文台在下午4時40分改發一號戒備信號。預料驟雨在6月1日晚至6月2日早上仍影響珠江口一帶，雨勢有時較大，市民請保持警覺。

TOPick一分鐘
名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

颱風 收集 飛行服務隊 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
天氣預報︱天文台打風最新預測　未來一兩小時或有大雨
天氣預報︱天文台打風最新預測　未來一兩小時或有大雨
飲食健康｜30歲女食牛油果後紅疹大爆發　營養師揭1原因肇禍
飲食健康｜30歲女食牛油果後紅疹大爆發　營養師揭1原因肇禍
急症室最長等候時間（06月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月01日 時間12:05）
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因