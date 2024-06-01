港珠澳橋造假案｜遭廉署起訴嘉科時任營運總監梁永強罪成　還押候判

▲ 港珠澳大橋。(資料圖片)

廉政公署早前起訴土木工程拓展署（土木署）工程顧問公司時任董事，隱瞞其實驗室職員在港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試報告造假，詐騙款項約200萬元。被告今日（1日）在區域法院被裁定欺詐罪名成立，參與造假的19名時任實驗室職員較早前已分案被定罪及判囚。

梁永強，67歲，嘉科工程顧問有限公司（嘉科）時任營運董事被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條。法官嚴舜儀將案件押後至6月7日作求情及判刑。被告還押懲教署看管。

案情透露，土木署於2012年成立小蠔灣工務區域試驗所（試驗所），為港珠澳大橋香港工程項目進行建築材料合規測試。嘉科獲土木署外判顧問合約，管理及營運該試驗所。

根據顧問合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責，並須嚴格遵循香港實驗所認可計劃（認可計劃）的認可標準測試程序。嘉科如發現測試服務的質素有任何缺失，須向土木署匯報。如嘉科未能符合合約條款，土木署會暫緩發放款項。

案發時，被告負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約。嘉科駐實驗室職員負責進行建築材料合規測試，包括對混凝土磚進行混凝土壓力測試。

2名土木署首席技術員分別於不同時段獲派駐該試驗所，監督嘉科所提供的服務，並就試驗所進行的測試，擔任核准簽署人發出認可計劃的認許報告。

廉署接獲土木署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現自約2013年起，該試驗所未能按土木署要求進行混凝土壓力測試。於2013年1月至2016年7月期間，涉案多名實驗室職員串謀更改接駁到壓力測試機的電腦上顯示的日期及時間，又使用欺詐手法，以強力混凝土磚及金屬校準柱等代替品進行混凝土壓力測試。

基於相信混凝土壓力測試報告上的資料均屬真確，該2名土木署首席技術員按認可計劃發出認許報告。

案情透露，被告故意向土木署隱瞞混凝土磚測試記錄造假勾當，誘使土木署向嘉科發放約200萬元款項。如土木署得悉上述造假的勾當，便不會向嘉科發放有關款項。

涉案19名實驗室職員早前被裁定串謀詐騙或使用虛假文書罪名成立，判囚8個月至2年不等。

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