十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信

▲ 麥明詩與媽媽及哥哥接受少爺占訪問。

麥明詩（Louisa）是當年會考「十優狀元」，之後在著名劍橋大學法律系以二級榮譽畢業，而且又是香港小姐冠軍，可說真正美貌與智慧並重。可是，Louisa在ViuTV節目《不一樣的爸媽》接受甄子康（少爺占）訪問，卻稱兒時覺得自己事事不及麥明山（Vincent）。

麥家「一門雙傑」，麥明山在2013年於中文大大學醫學院畢業後，到屯門醫院繼續邊工作邊讀書，半工讀8年，在2021年成功取得整型外科專科醫生資格。

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麥明詩媽媽提升女兒自信

麥明山兄妹學業成績超理想，麥太麥何小娟對兩個孩子的悉心栽培和良好教育當然功不可沒。麥太在《不一樣的爸媽》透露，麥明詩小時候和現在相差很多，她說麥明詩以前性格文靜且缺乏自信。

原來，麥明詩兒時認為自己沒任何專長，總覺得各方面都不及哥哥好，Louisa說：「我嗰時成日覺得哥哥乜都叻過我，我想追到佢。」麥太明瞭每個孩子都有各自的特質和優缺點，為讓麥明詩重拾信心，於是安排兩兄妹各自發展。

除用遊戲互動建立麥明詩的信心，更度身訂製屬於妹妹的課外活動。麥明詩認為此方法相當奏效，獨特的課外活動安排讓她感覺獨當一面，讓自己可以擁有一些哥哥不會的技能。

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麥媽媽：佢叻過其他小朋友

另一方面，麥太為訓練兩個孩子的獨立性，她不會擺放太多時間去教他們功課和測試考驗，只會利用假日與孩子們旅行。麥明詩藉此「投訴」媽媽：「我好記得幼稚園有一次，全部同學都有阿媽陪佢哋去秋季大旅行，得我無。佢（麥太）話要返工。」

麥太解釋，因為自己對女兒十分放心，說：「從佢（麥明詩）自細開始培育佢嘅核心能力，我覺得佢Master到。所以我同佢講佢得嘅，佢叻過其他小朋友。」麥明詩澄清其實這是一個好回憶，並不是要投訴，更明白母親用心良苦，而母親在重要時刻都會陪伴她。

▲ 麥太自小培育女兒核心能力，因此稱：「佢叻過其他小朋友。

麥明詩乳名「小可愛」

除分享培育孩子心得，麥太更大爆麥明詩兒時的乳名是「小可愛」。

麥明詩笑言自己乳名是首次在螢幕前公開，「小可愛」源自於自己過往比較固執的性格，除擁有男仔頭更經常「嬲爆爆」，所以媽媽希望透過乳名令她變得更可愛。此時麥太拍一拍麥明詩膊頭，問主持：「依家係唔係好好多呢？」

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麥明山從小學懂「協商」

此外，麥明詩與麥明山被少爺占訪問，在小時候有甚麼事是知道一定要在媽媽回家前做完？麥明詩即答：「做完功課。」麥明山稱：「打完機做完功課。」麥明詩笑指哥哥利害，趕在媽媽回家前完成兩件事。

同時，麥明詩回憶當年家中只有一部電腦放在廳，兄妹二人想用電腦便要事先「協商」，究竟甚麼時候由誰用電腦，笑言由此從小培訓與別人溝通協商的能力。

其實麥氏一家四口都是知識份子，麥爸爸是聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生，退休後從事補習老師的工作，媽媽麥何小娟為社會福利署中央輔導醫療科職業治療師，因成功教育麥明詩與麥明山兩位成績卓越的子女，被封為「育兒界KOL」，曾出書講育兒心得。

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