靚媽精明眼｜淘寶618網購內地電器到香港危機處處？ 消委會提醒一個標誌可睇安全性

▲ 淘寶618狂歡節若購買內地電器要留意。

淘寶618優惠現正展開，很多商戶更推出滿300元減50元優惠，不少人都會選購內地電器集運到香港使用。然而，內地製造的電器是否適合在香港使用？遇到問題，又可以如何處理？消委會提醒市民在購買前記得留意以下5大事項，並記下深圳市消委會投訴諮詢熱線，以備不時之需！

消委會｜內地電器電壓及插座

香港與內地的電壓同為220V，故內地的電器也適用於香港。然而，內地常用的插頭為兩腳扁型插頭或八字型插頭，與香港的英國制式三腳插頭不同。

不少港人可能會自行更換插頭或長期加配轉插使用，消委會提醒，如果自行更換插頭或長期加配轉插使用，或會增加安全風險，尤其是高耗電量的電器。

消委會｜不要購買來歷不明內地電器

消委會提醒，無論是北上到超市購買或者網購沒有品牌或來歷不明的電器，除了品質沒有保證外，產品亦未必通過嚴謹的安全測試，因此不建議購買。

消委會｜內地電器的條款及保用

選購任何電器時，應留意購物保證條款及有否提供保用服務，例如購買產品後發現不能正常操作，可否更換或退款。

消委會｜店舖信譽

網上店舖售賣的電器琳瑯滿目，消費者或會難以分辨電器是否正貨。選購時，宜細心揀選，並可參考店舖的評分、用戶評價及銷量等。購買前亦應留意運送電器的方式及運費。

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消委會｜產品認證

3C認證是中國強制性的產品認證，大部分家用電器已列入強制性產品認證目錄內，電器必須經國家指定的認證機構認證合格，符合法定質量標準，取得相關證書並加上認證標誌後，方能出廠、進口、銷售等。



購買電器前，須留意產品上是否印有3C認證標誌，或詢問賣家能否提供3C認證的編號，證明電器已經通過安全測試。

消委會｜深圳消委會熱線

假如香港旅客在深圳購買、使用商品或者接受服務時，有感消費權益受到侵害，亦可撥打（0755-12345）向有關行政部門投訴舉報；或致電由深圳市消委會設立的消費投訴諮詢熱線「 粵語專席 」（0755-966315）進行諮詢或投訴。如旅客已返回香港，亦可通過消委會尋求幫助，兩地消委會會按機制轉辦投訴個案。

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