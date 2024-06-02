天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 細數娛圈5位藝人對患病子女不離不棄

▲ 何雁詩鄭俊弘兒子確診患天使綜合症。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】40歲鄭俊弘與31歲何雁詩2020年結婚，兩年前的6月1日誕下囝囝鄭讚廷（Asher）。不過，鄭俊弘及何雁詩出席由鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目，二人首次公開分享剛好兩歲的兒子（Asher）被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），夫婦二人選擇以正面樂觀的態度面對，希望通過分享自己的故事，能夠喚起公眾更多對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持。

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娛樂圈中除了鄭俊弘及何雁詩的兒子確診罕見病外，也有不少星爸星媽積極面對子女不同的發展問題。她們除了照顧子女外，更用明星名人效應呼籲市民關注不同的疾病患者，極具正能量。

1.鍾麗淇大女患罕見病

鍾麗淇Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但女兒如今終能扶著鐵架走路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」

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2. 陳錦鴻悉心照顧自閉症兒子

陳錦鴻的兒子陳駕樺於4歲時發現患有自閉症，陳錦鴻自此不再續約TVB，與妻子杜雯惠專注照顧愛兒。在父母悉心教導下，駕樺不但曾考獲全班第一、全級第二的佳績，近年更愛上學習鋼琴，現已學至鋼琴演奏級程度。

杜雯惠日前參與香港仔工業學校的「親子心靈之旅」講座，並接受TOPick的訪問。杜雯惠表示，經過長時間的陪伴和觀察，駕樺已轉讀國際學校，現讀至Year 11，近年更專注於鋼琴發展，經常與其他同學夾Band演出。Ada表示兒子自小喜歡英文，除了閱讀英文書籍外，亦會主動與外國人溝通；而中文方面較為遜色，她直言中文一義多詞，兒子難以理解，在學習上較為吃力，因此兩夫妻決定為兒子從主流學校轉到國際學校。

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3. 張慧儀養子患先天性心臟病

選美冠軍張慧儀於2006年在內地領養患先天性心臟病的養子，並視他如己出，她為照顧兒子一度淡出演藝圈、婉拒富商追求，決心搬回馬來西亞生活，成為一名好媽媽。張會儀為了救治兒子，更不惜年花百萬元。

由於Hanson患有先天性心臟病，在成長的過程中，曾接受兩次大手術。醫生曾認為他活不過來，幸好Hanson生命力頑強，成功存活，不過手術後有後遺症，影響說話及平衡能力。他於2018年接受了高風險心臟大手術後，身體狀況持續向好方面發展，沒再出現缺氧的情況，生活及學習方面都非常穩定。

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4.劉美娟兒子曾患「選擇性失語症」

現年56歲的劉美娟（Eugina）與52歲的張崇德於2001年結婚，早年歷大仔因醫療失誤夭折死亡，後來再誕一對子女被證實患有「選擇性失語症」，這些經歷令劉美娟更專注於照顧家庭陪伴子女，與他們共同成長。

劉美娟和張崇德早年透露兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」，在學校一直不出聲，甚至連簡單一句「yes」也說不出，因此常被人誤會為無禮貌。後來，劉美娟替細女轉學校後便即時康復，惟兒子病情較嚴重，曾被診斷為高智商的他，在學校只能靠文字、點頭來跟別人溝通，6年來在學校如同啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞已長達8年，當中亦曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，從舞蹈中重拾自信。

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5. 倪詩蓓兒子患嚴重自閉症

一代麗的花旦倪詩蓓，是哥哥張國榮的初戀情人。多年來，倪詩蓓在1999年為著名漫畫家黃玉郎誕下兒子Royce ，不久二人感情出問題而分開，成為單親媽媽。Royce 2歲多時，證實患有嚴重自閉症，倪詩蓓帶著兒子移居新加坡四出治療，一走十多年。

倪詩蓓曾接受TOPick訪問時解釋，因新加坡醫療服務好，且沒有香港那麼壓迫，對孩子的成長較好。她亦重返校園進修兒童教育，學習如何照顧自閉兒。可是Royce到10歲仍然無進展，倪詩蓓最終接受現實，兒子終生只有2歲智商，同時患有語言發展遲緩及聲音敏感症。2017年，倪詩蓓帶兒子回流香港，並改變育兒方式，「我不再摧谷兒子學習，只求他學會自理能力。」

Royce於15歲時已身高5呎10，曾試過晚上不願睡覺，發脾氣大力推跌玩具櫃，壓傷倪詩蓓致腳傷撐了10個月拐杖，至今仍有如風濕的後遺症。倪詩蓓其後接受醫生建議，讓他服用低劑量藥物幫助入眠，才改善了問題。為了專心照顧兒子，倪詩蓓早已決定將青春奉獻給兒子，拒絕了多位追求者，揚言絕不後悔。

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