靚媽精明眼｜曬傷脫皮+去黑頭+對抗發炎　娥羅納英軟膏6大隱藏功效

▲ ORONINE 娥羅納英H軟膏推出全新50g軟管裝。

【娥羅納英】作為家居出遊常備藥品「娥羅納英H軟膏」，不少家中都會常備。「娥羅納英H軟膏」具備殺菌滋潤的功效且性質溫和，不含類固醇，薄荷及樟腦成份，孩童、敏感肌膚及患有G6PD缺乏症（蠶豆症）人士以及孕婦均可放心使用。

夏天去戶外活動容易曬傷？娥羅納英H軟膏能迅速舒緩曬傷的不適。郊野經常遇到蚊叮蟲咬，用娥羅納英H軟膏護理即時止痕殺菌！

「娥羅納英H軟膏」不只日常皮膚用藥功效，原來暗藏美容護膚神奇功用！一膏亦可處理黑頭、護理暗瘡、治理脫皮、皮膚乾涸、皮膚敏感等問題，多方面應對日常生活經常發生意料不到的肌膚小狀況。

娥羅納英功效｜對付皮膚乾涸

於手肘或腳跟等粗糙、乾燥的地方塗上軟膏厚敷，這除可以給皮膚補充水分，更能幫助改善皮膚質素。

娥羅納英功效｜對抗敏感或發炎

可先於手掌取出適量的軟膏，並加入清水開稀成如Cream狀的乳液質地，之後再將開稀了的軟膏，敷於敏感或發炎的地方，便能達至即時紓緩敏感肌膚的效果。

娥羅納英功效｜令雙手回復滑溜

想雙手回復柔嫩滑溜，可於晚上塗上軟膏，再戴上棉質手套入睡，翌日會發現雙手回復柔滑。

娥羅納英功效｜輕鬆去黑頭

把軟膏敷在鼻上約5分鐘，然後把軟膏抹掉再使用黑頭鼻貼清除污垢，此能有效軟化角質，令較多黑頭污垢更容易被清除。

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娥羅納英功效｜暗瘡護理

清潔暗瘡患處後塗上一層薄薄軟膏，再於患處鋪上暖毛巾，敷約5-10分鐘，能幫助紓緩暗瘡情況，加快凋謝。

娥羅納英功效｜治理脫皮的疑惑（輕度曬傷脫皮）



把軟膏輕輕塗抹於脫皮位置能舒緩因曬傷引起的痛楚及改善脫皮的狀況。

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