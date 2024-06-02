  • 29°C
香港時間 : 2024602日 (Sun) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家事百科︱想賣已故家人私營骨灰龕位套現 失業港男：放政府龕位都拜到

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

政府的骨灰位價錢相宜。

政府自5月2日起就《私營骨灰安置所條例》修訂建議展開為期一個月的公眾諮詢，主要的修訂建議包括為符合條件的「截算前骨灰安置所」，提供申請豁免書的選項，若它們最終不獲發牌照，亦可凍結現有規模繼續營運，以及新增罪行針對「超賣」龕位及未經授權出售龕位定位訂為刑事罪行等。

香港的私營骨灰龕位向來供不應求，有人炒樓，亦有人炒賣龕位。近年經濟不景氣，有失業港男早前在社交網站發文，指已故家人安葬在私人骨灰龕位，但隨住家中長輩年紀越來越大，近年也減少前往拜祭，由於面臨供樓壓力，他計劃將私人骨灰龕位套現，並將嫲嫲的骨灰轉到政府轄下的公眾骨灰龕場安葬，「反正都拜到」，但遭到家人的反對。

【人生無常】後人常為殯葬爭產反目成仇　生前必辦3張紙減輕家人負擔

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

消委會︱私營骨灰龕位的轉名手續

事實上，並非所有私人骨灰龕位都可以「轉名」。消委會職員曾經於2022年調查本港多間持牌私營龕場的服務與收費，包括「思親公園 」、「善緣」、「東華義莊 」、「 龍山寺 」 和 「羅漢寺普同塔 」。

消委會指，消費者購買龕位如有機會更改受供奉者名字要十分留神，因為全部龕場都要求顧客在簽約時需提供龕位用者名字，其後一旦需更改或增加使用者的名字，會遇到相關限制或收費。有4間私營龕場是不容許顧客在簽約後更換名字，另外3間雖容許改名，但須收取行政費或手續費，只有1間表明手續費為$6,000，其餘兩間儘管容許更改，但沒有清楚說明會否收費或其金額。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

創業追夢｜港女生憑琉璃創作開發事業藍海　將寵物骨灰製成飾物長伴主人
13:03 2023/10/26
創業追夢｜港女生憑琉璃創作開發事業藍海　將寵物骨灰製成飾物長伴主人
另類置業｜孝子嫌墓地太貴買樓放骨灰 有樓「死人比活人多」 租客：我的鄰居不是活人
13:44 2024/04/08
另類置業｜孝子嫌墓地太貴買樓放骨灰 有樓「死人比活人多」 租客：我的鄰居不是活人
【骨灰安置所】政府建議放寬豁免書申請資格　並將超賣龕位等訂為刑事罪行
19:35 2024/05/02
【骨灰安置所】政府建議放寬豁免書申請資格　並將超賣龕位等訂為刑事罪行

你可能感興趣

創業追夢｜港女生憑琉璃創作開發事業藍海　將寵物骨灰製成飾物長伴主人
13:03 2023/10/26
創業追夢｜港女生憑琉璃創作開發事業藍海　將寵物骨灰製成飾物長伴主人
另類置業｜孝子嫌墓地太貴買樓放骨灰 有樓「死人比活人多」 租客：我的鄰居不是活人
13:44 2024/04/08
另類置業｜孝子嫌墓地太貴買樓放骨灰 有樓「死人比活人多」 租客：我的鄰居不是活人
【骨灰安置所】政府建議放寬豁免書申請資格　並將超賣龕位等訂為刑事罪行
19:35 2024/05/02
【骨灰安置所】政府建議放寬豁免書申請資格　並將超賣龕位等訂為刑事罪行
家庭關係 失業 消委會

最高瀏覽

星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
星二代｜何雁詩鄭俊弘首度披露兒子患天使綜合症 何雁詩：擔心可以照顧到他幾耐
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因
天氣預報︱天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
天氣預報︱天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
胡亂服藥｜痛風發作1日內食12粒止痛藥　男子腹部劇痛入院切胃保命
胡亂服藥｜痛風發作1日內食12粒止痛藥　男子腹部劇痛入院切胃保命
Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價
Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價