家事百科︱想賣已故家人私營骨灰龕位套現 失業港男：放政府龕位都拜到

▲ 政府的骨灰位價錢相宜。

政府自5月2日起就《私營骨灰安置所條例》修訂建議展開為期一個月的公眾諮詢，主要的修訂建議包括為符合條件的「截算前骨灰安置所」，提供申請豁免書的選項，若它們最終不獲發牌照，亦可凍結現有規模繼續營運，以及新增罪行針對「超賣」龕位及未經授權出售龕位定位訂為刑事罪行等。

香港的私營骨灰龕位向來供不應求，有人炒樓，亦有人炒賣龕位。近年經濟不景氣，有失業港男早前在社交網站發文，指已故家人安葬在私人骨灰龕位，但隨住家中長輩年紀越來越大，近年也減少前往拜祭，由於面臨供樓壓力，他計劃將私人骨灰龕位套現，並將嫲嫲的骨灰轉到政府轄下的公眾骨灰龕場安葬，「反正都拜到」，但遭到家人的反對。

【人生無常】後人常為殯葬爭產反目成仇 生前必辦3張紙減輕家人負擔

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消委會︱私營骨灰龕位的轉名手續

事實上，並非所有私人骨灰龕位都可以「轉名」。消委會職員曾經於2022年調查本港多間持牌私營龕場的服務與收費，包括「思親公園 」、「善緣」、「東華義莊 」、「 龍山寺 」 和 「羅漢寺普同塔 」。

消委會指，消費者購買龕位如有機會更改受供奉者名字要十分留神，因為全部龕場都要求顧客在簽約時需提供龕位用者名字，其後一旦需更改或增加使用者的名字，會遇到相關限制或收費。有4間私營龕場是不容許顧客在簽約後更換名字，另外3間雖容許改名，但須收取行政費或手續費，只有1間表明手續費為$6,000，其餘兩間儘管容許更改，但沒有清楚說明會否收費或其金額。

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