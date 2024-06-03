職場生存法｜港男勤力如牛不堪壓力欲辭職 好上司妙招化解危機挽留人才

▲ 港男勤力如牛不堪壓力欲辭職 好上司妙招化解危機挽留人才

最近有下屬說，他自覺工作壓力太大，甚至開始影響自己健康，向我提交辭職信。我把他叫來辦公室，聽他詳述自己日常工作狀況。他說了大半小時，我給他的忠告是：在職場上盲目努力是沒有用的！他立時呆住了。

我把他的感受用白紙在他面前寫下來。他的種種工作壓力，歸納起來不離以下3種情形：

1.每天感覺很努力，卻做不出甚麼成果：這麼一來，上司怎麼會認為你有工作效率？自然更緊張地「人盯人」，壓力自然大。

2.認為自己與別不同，卻說不出自己的獨特價值。這樣，會令別人認為你容易被取代，用更多的工作來搾取價值。

3.明明沒偷懶，但總有做不完工作。自歎運氣不好。

這位下屬說不上自己哪裏做不對，但愈努力愈是力不從心，就像「行衰運」，上司（他的直屬上司，可不是我）更是看他不順眼。甚至會因為職場壓力太大，回家和伴侶爭吵不斷，引發一連串問題，連帶影響到自己的情緒。

我告訴他：當工作影響到健康，一般人想得到，只是兩極化的選擇，一是離開，二是苦撑。問題是沒有多少人有條件不工作，而苦撑下去只會惡化健康，都不是辦法，我們需要的是增加第三個選項。

既然因為工作，而工作的確是壓力來源，除了堅持與放棄這兩個選項外，也要增加選項：如何改善工作，而不是離職或苦撑。這樣，既能保住健康，又能做自己喜歡的工作，不必放棄學習已久的專業。

工作之所以未如理想，極有可能因為不得其法，因此不妨改變做事的方法。我和他一起，把每天工作的日程拆散，再重組，看看哪些被列為常規，哪些可以合併，哪些是優先，哪些可延後。而他現階段最想做的改善項目，又是甚麼？是否需要與其他部門同事一起開發？

他聽完，表情寬容，收起辭職信，回到工作崗位。這一生最重要的是自己和家人，大家更應該聰明地勤奮，讓工作效率提升，健康過每天。

1分鐘自測過勞症狀



▲ 12大工作過勞症狀。

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