  • 25°C
香港時間 : 2024603日 (一) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場生存法｜港男勤力如牛不堪壓力欲辭職 好上司妙招化解危機挽留人才

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

港男勤力如牛不堪壓力欲辭職 好上司妙招化解危機挽留人才

最近有下屬說，他自覺工作壓力太大，甚至開始影響自己健康，向我提交辭職信。我把他叫來辦公室，聽他詳述自己日常工作狀況。他說了大半小時，我給他的忠告是：在職場上盲目努力是沒有用的！他立時呆住了。

我把他的感受用白紙在他面前寫下來。他的種種工作壓力，歸納起來不離以下3種情形：

1.每天感覺很努力，卻做不出甚麼成果：這麼一來，上司怎麼會認為你有工作效率？自然更緊張地「人盯人」，壓力自然大。

2.認為自己與別不同，卻說不出自己的獨特價值。這樣，會令別人認為你容易被取代，用更多的工作來搾取價值。

3.明明沒偷懶，但總有做不完工作。自歎運氣不好。

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

這位下屬說不上自己哪裏做不對，但愈努力愈是力不從心，就像「行衰運」，上司（他的直屬上司，可不是我）更是看他不順眼。甚至會因為職場壓力太大，回家和伴侶爭吵不斷，引發一連串問題，連帶影響到自己的情緒。

我告訴他：當工作影響到健康，一般人想得到，只是兩極化的選擇，一是離開，二是苦撑。問題是沒有多少人有條件不工作，而苦撑下去只會惡化健康，都不是辦法，我們需要的是增加第三個選項。

既然因為工作，而工作的確是壓力來源，除了堅持與放棄這兩個選項外，也要增加選項：如何改善工作，而不是離職或苦撑。這樣，既能保住健康，又能做自己喜歡的工作，不必放棄學習已久的專業。

工作之所以未如理想，極有可能因為不得其法，因此不妨改變做事的方法。我和他一起，把每天工作的日程拆散，再重組，看看哪些被列為常規，哪些可以合併，哪些是優先，哪些可延後。而他現階段最想做的改善項目，又是甚麼？是否需要與其他部門同事一起開發？

他聽完，表情寬容，收起辭職信，回到工作崗位。這一生最重要的是自己和家人，大家更應該聰明地勤奮，讓工作效率提升，健康過每天。

1分鐘自測過勞症狀

  • 12大工作過勞症狀。
  • 12大工作過勞症狀。
  • 12大工作過勞症狀。
  • 12大工作過勞症狀。
  •  

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 金鈴 護士

職場文化 壓力 辭職

最高瀏覽

家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子
潛在危機｜久坐13小時死亡風險增200%　哈佛醫學教授：每30分鐘要起身
潛在危機｜久坐13小時死亡風險增200%　哈佛醫學教授：每30分鐘要起身
急症室最長等候時間（06月03日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間04:05）
家事百科︱想賣已故家人私營骨灰龕位套現 失業港男：放政府龕位都拜到
家事百科︱想賣已故家人私營骨灰龕位套現 失業港男：放政府龕位都拜到
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚