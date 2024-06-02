白韻琹現身友人聚會近況曝光　曾傳患腦退化與丈夫謝偉俊情不變

▲ 白韻琹與丈夫謝偉俊。（取自謝偉俊facebook）

在80年代因主持電台節目、以及為多份報章寫專欄而被稱「白才女」的白韻琹（白姐姐），近年深居簡出。現年79歲的她近年甚至被傳患腦退化症。

去年，白姐姐出席活動以行動澄清謠言，她當時與傳媒透露正享受退休生活，表示閒時入馬場並注重飲食健康。在今年大年初一「新春花車巡遊匯演」，直播鏡頭拍到謝偉俊與白韻琹在場欣賞演出。

【傳奇人物】白韻琹現身粉碎患腦退化症傳聞 一代才女言行出位曾影全裸寫真

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

日前，她的友人在社交貼出上載照片，當中所見戴帽穿上白色外套的白韻琹精神算不錯，臉色紅潤，望鏡頭微笑，而65歲謝偉俊在旁陪伴。

她的朋友並寫道：「晚餐和我的老友白姐姐！如果白姐姐可以年青十幾年，一定會是個勁的網紅！」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5