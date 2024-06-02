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健康警號｜癌症、慢性病5大人士高危　醫生警示：無症狀不代表健康

醫生診症室

發布時間： 2 小時前

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台灣有醫生分享，一些人外表看來無健康疑慮，體內卻可能已出問題。

【癌症／心血管病／心臟病】癌症、心血管等慢性病令人聞風息變。究竟一個人看起來好好的，為何卻會突然生重病？台灣重症專科醫生黃軒就分享，人平常看起來健康，不代表身體必會健康，並指許多人認為「沒有症狀，就代表健康」，但其實是大錯特錯，呼籲定期體檢的重要性。

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據Facebook專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分享，根據專家的研究，有5大特定高危族群，較容易有患癌和慢性疾病的風險，即使外表看來無健康疑慮，體內卻可能已出問題：

1. 有家族癌症史

如果家人中有人曾患過肺癌、大腸癌等，罹癌風險可能會增加。定期做乳房攝影檢查、肝功能檢查、胃鏡檢查等是明智之舉。

2. 肥胖

黃軒指，肥胖本來就是與多種癌症有關，包括肺癌、心臟病、糖尿病等。控制體重、健康飲食和適量運動，才能有助於降低罹患癌症的風險。

3. 吸煙喝酒

長期抽煙及過量飲酒也會令肺癌、口腔癌、食道癌等癌病變風險提高。因此，黃軒呼籲戒煙和限制飲酒，是重要的健康習慣。

4. 年齡

隨著年齡增長，50歲或以上人士罹患某些癌症和慢性疾病的風險也會增多。定期做乳房攝影檢查、甲狀腺檢查、大腸癌篩檢等有助於早期發現。

5. 情緒壓力

如果長期處於高度壓力狀態的人，罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌是罹患癌症和其他慢性病的健康高風險族群者。所以黃軒呼籲，日常保持心理健康和適當的壓力管理對預防癌症很重要。

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