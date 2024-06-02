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家族榮耀之繼承者劇透丨第16集劇情預告　家碧告訴智斌他和芷嵐才是兄妹

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第15集劇情講到智斌與曉靈打得火熱，但面對Gigi逼婚，也只能硬著頭皮答應。

第16集 （3/6）

芷嵐尋找親生父親，家碧謊稱芷嵐的生父已經死了。

皓兒出獄，Rio表示想繼續跟皓兒合作。

麗琪受到舅媽的勒索，守仁幫忙解決，二人重歸於好。

皓兒發現曉靈與智斌的地下情關係；家碧告訴智斌他和芷嵐才是兄妹…

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