家族榮耀之繼承者劇透丨第16集劇情預告 家碧告訴智斌他和芷嵐才是兄妹 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 2 小時前 分享： 分享： 熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 ▲ 《家族榮耀之繼承者》 佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第15集劇情講到智斌與曉靈打得火熱，但面對Gigi逼婚，也只能硬著頭皮答應。第16集 （3/6）芷嵐尋找親生父親，家碧謊稱芷嵐的生父已經死了。皓兒出獄，Rio表示想繼續跟皓兒合作。麗琪受到舅媽的勒索，守仁幫忙解決，二人重歸於好。皓兒發現曉靈與智斌的地下情關係；家碧告訴智斌他和芷嵐才是兄妹… 相關文章 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光 羅子溢行為喪盡天良冇人性 17:12 2024/05/24 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光 羅子溢行為喪盡天良冇人性 家族榮耀之繼承者｜Dada劇中騷蛇腰勁吸睛 陳靜戒三樣嘢演活弗爆靚太【多圖】 16:22 2024/05/24 家族榮耀之繼承者｜Dada劇中騷蛇腰勁吸睛 陳靜戒三樣嘢演活弗爆靚太【多圖】 家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」 劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？ 11:58 2024/05/30 家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」 劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？ 你可能感興趣 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光 羅子溢行為喪盡天良冇人性 17:12 2024/05/24 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光 羅子溢行為喪盡天良冇人性 家族榮耀之繼承者｜Dada劇中騷蛇腰勁吸睛 陳靜戒三樣嘢演活弗爆靚太【多圖】 16:22 2024/05/24 家族榮耀之繼承者｜Dada劇中騷蛇腰勁吸睛 陳靜戒三樣嘢演活弗爆靚太【多圖】 家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」 劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？ 11:58 2024/05/30 家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」 劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？ 家族榮耀之繼承者 TVB 電視劇