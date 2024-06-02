星二代丨台灣星二代稱孫安佐聲稱被父親孫鵬下蠱　母親狄鶯曾得意洋洋踢藍潔瑛

▲ 孫鵬、狄鶯與獨子孫安佐。

曾參演劇集《包青天》、電影《角頭》系列的台灣藝人孫鵬，與曾經表示自己腳踢藍潔瑛、同為台灣藝人狄鶯在1998年結婚，二人獨子孫安佐現年已24歲。

可是在今年4月，孫安佐赴泰國普吉島旅遊，疑食用大麻後精神渙散，更闖入民宅後裸露臀部和下體，遭到泰國警方逮捕，最終和屋主和解。在5月9日，孫安佐被狄鶯帶回台灣。

▲ 孫鵬與狄鶯。

狄鶯聲稱兒子被孫鵬下蠱

在昨日，台灣有媒體報導，狄鶯聲稱兒子是被下蠱才出現怪異行徑，還住進精神病院，並不滿大姑排斥孫安佐，更揚言和孫鵬離婚。

而孫安佐在昨日於個人社交拍片，似胡言亂語地稱：「唉呦！我好可憐喔！自從我回家以後，我爸還會偷在我水裡面放符水，對我下毒這樣，欸！我好辛苦喔！真的！」

▲ 孫安佐聲稱父親在水中落降。

孫安佐自稱PTSD

到今天早上8時，孫安佐見當地傳媒。他在受訪時，不知為何幾乎全程用加手遮住口，而且神情恍惚，稱聲：「台灣是一個很有敵意的地方，我有PTSD（創傷後遺症），我在一個有那麼多敵意的地方，請問我要怎麼放鬆？每個人看到我都很不自然。」

孫安佐表示已經和媽媽狄鶯和解，並稱還是愛媽媽，但沒法諒解爸爸孫鵬，聲稱：「其實還有很多事情我不想講，畢竟他還是我爸」，不想走上父子撕破臉的局面。

對於在泰國擅闖民宅，他說因為當拍當時以為是自己的家，之後向屋主道歉，但卻說：「整個布吉島都很像一個實境騷，以我為中心，皇室、警察、巫醫都有參與我泰國的事情，具體發生甚麼等以後再說，我受過像地獄的體驗，為甚麼要逼我回想？」至於狄鶯表示要和孫鵬離婚，孫安佐回答：「她開心就好。」

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得意洋洋回憶曾踢藍潔瑛

其實孫安佐一向製造不少麻煩，他曾赴美留學期間，在2017年開始接觸槍彈，於翌年向同學表示：「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，隨後同學告知老師，校方報警，孫安佐遂因涉犯恐怖威脅被捕，之後被強制遣返，且一生不得入境美國。

至於狄鶯在2005年於台灣綜藝節目《快樂星期天》內，得意洋洋地回憶在1991年拍電視劇《半生緣一世情》時，因不滿同劇藍潔瑛遲到，於是在公共場一腳踹向藍潔瑛，導致對方終生不願再到台灣拍劇，狄鶯對自己施暴行為毫無歉意，回憶時更嘲笑對方為「藍大牌」，其行為令不少網民反感。

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