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流感高峰｜專家料流感全年社區活躍度較高　籲加強宣傳噴鼻式疫苗提高接種率

社會

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本港冬季流感高峰期持續，民建聯舉行正視兒童流感及早提升疫苗接種率新聞發布會。（王韻青攝）

本港冬季流感高峰期持續，至今錄849宗重症、553人死亡，感染個案較往年多，並持續上升。專家預料，受大環境如過去的新冠疫情、疫苗接種率低等影響，流感全年的社區活躍度或較高；兒童作為高危群組，感染流感後有機會併發急性壞死性腦病變或腦炎，死亡率高達7成，惟目前兒童流感疫苗接種率不足8成。因此，專家建議，政府可加強宣傳教育，加深公眾對噴鼻式流感疫苗的認識，並將其納入「兒童疫苗接種計劃」，提高接種率。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，本港一年有兩個流感高峰期，冬季高峰介乎1至4月、夏季則在7月底至9月，但今年情況有別往年，感染及重症個案仍持續上升，惟未知夏季高峰會否延長，「再長的話，分分鐘接著冬季，今年基本上若劇本這樣發生，全年流感的社區活躍度有機會相對較高」。他解釋，情況受大環境影響，過去兩至三年，流感被新冠病毒掩蓋，市民會側重新冠而未有接種流感疫苗，「以往有都變無」，以致現時身體無法有效應對，同時香港人口高度密集，傳播、散播速度高。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華亦指，今年已有28宗兒童感染流感後引發嚴重併發症或死亡個案，當中4人死亡；22人未有接種季節性流感疫苗。他解釋指，兒童感染流感後，或引發昏迷、抽筋，甚至併發急性壞死性腦病變或腦炎，死亡率高達7成，惟現時兒童流感疫苗接種率不足8成，當中6歲至未滿12歲兒童接種率僅68%；6個月大歲至未滿6歲兒童接種率亦只有逾48%。

另外，民建聯立法會議員梁熙亦引述香港大學研究指，超過6成對流感疫苗成效存疑的家長，認為噴鼻式疫苗更容易被兒童接受，原因包括無痛、方便、侵入性少，故建議衛生署將噴鼻式流感疫苗納入「兒童疫苗接種計劃」，並仿效其他歐美國家做法，由只在幼稚園免費供應噴鼻式流感疫苗，擴展至涵蓋中小學，提升整體流感保護效果。

關日華亦建議，當局應加強宣傳教育，加深公眾對針劑以外，即噴鼻式流感疫苗的認識，提高家長安排子女接種疫苗的意願，「減少重症、減低1至2個死亡個案，對社會而言已是非常好的事」。

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