家庭矛盾｜18歲弟弟不堪雙親言語暴力輕生 姐姐實名舉報父母找代孕再誕子

▲ 姐姐對弟弟的輕生耿耿於懷。

往往大義滅親的背後，都有可悲的故事。內地湖南省湘潭市女子易婷早前向當地警方報警，實名舉報父母找代孕希望生子，繼而揭發家庭慘劇。原來易婷的弟弟不堪父母的語言暴力患上抑鬱輕生，豈料父母在弟弟離世後想再生一個兒子，二人經多次接受試管嬰兒手術失敗後，竟打算找代孕誕子。

綜合內地傳媒報道，易婷與弟弟易靖博的家庭環境非常複雜，她們的父母由於在農村成長非常節儉，而且對她們姐弟二人的要求非常高，動不動就打罵，導致姐弟二人從小非常自卑，更患上抑鬱。

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2021年12月，當時18歲的弟弟易靖博剛剛考入大學，本來是花樣年華的年紀，最終卻不堪家庭壓力在家中跳樓輕生。易靖博在自殺前曾表示，父母經常吵架，家中的環境令他感到非常壓抑。弟弟輕生前曾在父親面前放聲大哭，希望父子二人能好好溝通，但是父親卻只安慰要帶他去看病。

易婷認為壓抑的家庭環境是導致弟弟輕生的根源，而父母竟然在弟弟死後不足一年，竟開始萌生想重新生一個兒子，毫不在意她的心理創傷。易婷擔心雙親的年齡和健康狀況無法為新的孩子提供足夠的照顧和教育，豈料爸爸卻回應：「有口氣有口吃的，活到18歲就行。」

易婷得知父母多次接受試管嬰兒手術失敗，開始在嘗試代孕，由於內地是明文禁止代孕，她為了避免弟弟的悲劇再次發生，於是實名舉報父母找代孕產子。當地警方表示，如果確鑿證據，他們可以上門勸導，若然代孕者子宮內已經形成胚胎，沒有機構有權利要求墮胎，只能等孩子生下後，按照代孕的事實去對父母處以罰款。

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