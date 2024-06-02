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家族榮耀之繼承者丨梁祖儀演秘書背叛佘詩曼　5歲出道年僅15歲獲提名爭影后

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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在《家族榮耀之繼承者》內，大馬藝人梁祖儀演背叛佘詩曼的秘書演秘書。

由佘詩曼、林峯主演的TVB劇《家族榮耀之繼承者》，日前劇情講阿佘飾演的丘皓兒（Charlotte）被秘書Annie（梁祖儀飾）出賣，當中Annie，一幕被高浚「篤爆」惡行的戲亦演到頗為到位，委屈懺悔的淚水在眼中不停打轉。

原來這位「秘書」大有來頭，她在馬來西亞除是演員及歌手外，也是其IG的Followers約達45萬的網紅，其個人社交平台除有福利圖，而且平時喜歡做gym、潛水，難怪擁有好身段。

在《家族榮耀之繼承者》開播期間，梁祖儀將拍攝花絮上載IG並留言大讚阿佘：「第一天見她 #佘詩曼，雖然表面保持冷靜，卻一直聽見自己的心跳聲。她是氣場很強大的女演員，卻在拍攝空隙很溫柔有禮地聊起天來，笑容還很動人，緊張感後來憑空消失，一起工作很舒服。」

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪感恩撈家派定心丸　佘詩曼晒「冧豬樣五連環」甜度爆錶

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家族榮耀之繼承者丨5歲入行當童星

祖儀的個人履歷亦相當可觀，於5歲時因在歌唱才藝比賽獲得冠軍而被相中入行當童星、由10歲開始推出一連串歌曲，亦出演過不少劇集及不同類型的影視作品。

現年29歲的她，在年僅15歲時，憑新加坡恐怖電影《還魂》入圍《亞洲首作電影節》最佳女主角獎項，成為最年輕入圍者之一。祖儀在20歲，再憑電影《榴槤忘返》角逐第27屆東京國際電影節女主角獎項，迄今接拍過的影視作品接近35部。

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