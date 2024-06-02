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WATERBOMB HONG KONG丨泫雅Jay Park炸爆舞台　河北彩伽專程捧場

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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WATERBOMB HONG KONG 2024在西九文化區舉行。

韓國殿堂級HipHop派對「WATERBOMB HONG KONG 2024」落戶香港，一連兩日的演出於昨日（6月1）在西九文化區開鑼，第一場由Jay Park、泫雅與一眾韓星打頭陣登場。

泫雅呢晚狀態十足，一出場用廣東話與Fans打招呼，除咗用勁歌熱舞俘虜粉絲，仲要全場大合唱添：「大家好，我係泫雅！雖然我哋嘅語言唔一樣，但係大家都跟住我一齊唱，你地好犀利啊！希望呢首歌喺你哋失意嘅時候，成為你地嘅力量！今日雖然係WaterBomb，但我覺得你哋好似仲濕啲，我好驚你哋感冒啊！」

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河北彩伽：第一次參加

而Jay Park就壓軸登場，全場8千位Fans即時高漲，佢都好識做冧fans，仲用水槍射向大家：「你哋攰唔攰啊？ 我見到你哋㗎。你哋覺得點啊？大家好，我係Jay Park！」雖然不時落雨，但無阻粉絲熱情，佢近走近台邊同Fans交流。

另外，日本藝人河北彩伽亦有現身，並稱：「我希望可以去韓國出道，如果可以都想試吓。第一次參加WaterBomb，如果日本有呢啲活動，都會像今天衣著參加。」

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