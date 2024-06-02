我推的野男LIVE！丨TVB辦港版《Wild Wild》猛男騷+《體能之巔》　選「最有魅力大隻佬」

▲ TVB將辦《我推的野男 LIVE！》。

TVB推出聲稱全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》，有別傳統男性選美節目，《我推的野男 LIVE！》以現場直播形式、以競技比賽為名、以與現場觀眾直接互動為實，展示眾參加者猛男魅力，TVB並表示：「打造港版《Wild Wild》猛男騷＋《體能之巔》」

根據資料，《Wild Wild》猛男騷自2021年在韓國登場後相當受歡迎，每季都有不同主題、表演時長75分鐘的《Wild Wild》猛男騷，除雲集不同類型及年紀猛男，高矮肥瘦各適其適外，表演項目亦相當多元，K-Pop舞蹈、鋼管舞及爆衫表演應有盡有，觀賞指數爆燈。

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「力量‧勇氣‧速度」三大元素

另外，為凸顯入圍猛男的肌肉力量，節目還包含了韓國知名綜藝真人騷《體能之巔》的競技元素，為觀眾帶來一場別開生面的官能刺激盛宴。

為吸引更多城中猛男報名參加，製作組日前推出「力量與美感」並重的節目首輪宣傳預告。在預告片內，兩名爆肌猛男在片段中先後展現「力量‧勇氣‧速度」三大元素。

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