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超市優惠｜兩大超市本周優惠　惠康全場指定貨品$8或28元

社會

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括惠康全場指定貨品$8或28元；唯潔雅各款珍寶抽取式面紙 5包裝單件$29，加一元多一件； CJ 各款餃皇（韭菜/粟米豬肉/烤肉味） 390克$48/2包。百佳Zespri紐西蘭珍寶金奇異果 $69/8個, 平均$8.6/個；KitKat指定袋裝朱古力買1送1。

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

惠康今期推出$8、$28優惠，其中$8/件包括純甄藍莓味/原味乳酪飲品 、四海魚肉燒賣等；紀文仿製蟹柳、玉子之家日本極濃鮮雞蛋$28/件； 任選$28/2件就有農心/維力一度贊精選碗麵、Meadows 各款常溫奶等。優惠期：31/5 – 6/6/2024

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妃子笑荔枝、金豬嘜咸豬手、越南業務用原隻熟白蝦、 CJ餃皇、 小刺蝟的煩惱開心果堅果棒、位元堂龜苓膏 、明治牛奶朱古力、青島啤酒 、CP/農坊寶泰國雞蛋/珍味泡菜，及唯潔雅珍寶抽取式面紙都有優惠。優惠期：31/5 - 6/6/2024

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以單一發票及折實價計算，買任何產品滿$100可加$46換2包Meadows 有枝車厘茄，另加$59換王子KA 4合1抗菌洗衣珠。優惠期：只限3天 31/5 – 2/6/2024

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買1排刀嘜純正花生油3支裝x900毫升，即送總值$50禮品，包括1盒陸羽各款茶包25包裝（價值$15），1包桂格燕麥飯600克（價值$25），1排維他高鈣朱古力奶/高鈣乳酸味飲品4x125毫升（價值$10）。

買2罐家樂牌雞粉273克，送總值$38.9禮品，包括1罐亨氏茄汁焗豆200克（價值$13），1袋福字上湯伊麵5包装5x90克/福字上湯米粉5包装5x65克（價值$14）。買雞湯/雞粉滿$40，送1盒家樂牌純鮮清雞湯250毫升（價值$11.9）。

買任何家樂氏穀物早餐滿$60，即送總值$30.5禮品，包括1盒家樂氏玉米片170克（價值$20）及1排子母原味/朱古力/士多啤梨奶類飲品4x110毫升（價值$10.5）。贈品除外。

優惠期：31/5 – 6/6/2024

百佳

買任何韓國GS Retail產品買滿$60減$10；優惠期至6/6/2024。

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人氣推介 Netflix 聯乘 GS Retail 推出既零食系列

  • 麻油味/黑松露味薯片60克 $14.9/包
  • 雜錦果仁小食/黑松露味爆谷/粟米脆片附芝士醬40-115克 $16.9/包
  • 魷魚遊戲隨機椪糖 11克 $19.9/包

PNS網購專頁 https://bit.ly/4aIevje

「韓流佳品」推廣指定店舖: https://bit.ly/3KlBNkf

  • Zespri紐西蘭珍寶金奇異果 $69/8個, 平均$8.6/個，優惠期至 2/6/2024。
  • 灣仔碼頭點心2-8件-各款買3送1, 平均$12.9/包，優惠期至 6/6/2024。
  • 合味道大杯麵103克-各款, $29.9/4杯, 平均$7.48/杯，優惠期至 6/6/2024。

PNS網購同樣有售 : https://bit.ly/4aIRCfM

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泰國蜜柚 會員價$25.9/個，優惠期至 13/6/2024。

阿波羅雪糕-各款$75/3件, 平均$25/件，優惠期至 13/6/2024。

KitKat指定袋裝朱古力買1送1，贈品/換購品除外，只限同款及同價。

PNS網購同樣有售 : https://bit.ly/44VXlgR

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