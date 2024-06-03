迎新營｜恒大迎新活動須先呈計劃書並獲批　事後問卷蒐集參與新生意見

▲ 就迎新活動安排，恒大副校長（教學及學生體驗）符可瑩指，校方因應社會變化、需求不時檢討。（梁凱婷攝）

去年有部分大學迎新營爆出懷疑風化案，嶺南大學今年起禁止學生社團迎新活動採用「迎新營」字眼，有大學繼續容許學生舉辦迎新營，但從多方面加強監管。恒生大學今年起要求學生社團在舉辦迎新活動前，提交計劃書並獲校方批准、接受防止性騷擾培訓，校網將載列獲認可的迎新活動清單，並於活動後透過問卷蒐集參與新生意見。

恒大副校長（教學及學生體驗）符可瑩受訪時稱，「因應社會變化」而調整措施，強調學生代表有份參與檢討，校方已充分諮詢他們意見，相信他們接納新措施。

校網列認可清單 學生接受防性騷擾培訓

對於有個別大學率先禁止學生以「迎新營」為名舉辦迎新活動，符可瑩表示，會「暫時沿用（迎新營）這個概念」，強調每間大學處境、舉措都不同，故不評論其他大學做法。

符可瑩透露，恒大今年起會要求學生社團預先向校方提交計劃書並獲批，以及參與校方舉辦的一系列培訓，內容涉及防止性騷擾、財政、環保或風險評估等範疇，並須完成平機會網上學習平台培訓，才可舉辦迎新活動；新生參加活動後亦須填寫調查問卷，向主辦單位及校方反映意見、分享經驗及感受。

校外擅自辦「暗O」 或遭扣分

去年有網上帖文指個別大學迎新營主辦方默許校外人士參與。恒大昨補充，今年會要求主辦方於活動前提交參加者名單，並於網上刊登大學認可的迎新活動清單。

倘迎新營活動出現性騷擾、性侵事件，符可瑩稱，會交由大學紀律委員會處理，但認為每件事性質不同，需要先調查事件、了解經過，「難在這時刻一概而論學生組織有或無責任」。至於私自到校外辦迎新營、即「暗O」屬「大議題」，會視乎情況、扣分處理。

扣分制續實施 校內不可飲酒

符續指，恒大會繼續實施扣分制，對學生組織借場後未有還原或清潔等方面進行監管，並非因應去年迎新營風波而推出；校內亦不允許飲用酒精飲品，若發現將被記錄在案。

配合23條立法 修改大學國安課程

此外，本港早前通過基本法第23條立法，她表示，恒大將配合修改國安課程，相信專責老師會準確判斷如何調動；另會在學生培訓加入相關內容，提醒他們舉辦活動時需考慮國家安全問題，「（學生）有時會忘形，需多提點，所有活動均須在法律框架下（進行）」。

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