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深水埗海壇街路陷｜當局現傾倒沙石搶修　受影響路段快線料明早6時前率先重開

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發布時間： 33 分鐘前

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深水埗海壇街和桂林街交界上周五（5月31日）發生路陷，面積約8米乘12米，深約4米。（FB 張瑩瑩圖片）

深水埗海壇街和桂林街交界上周五（5月31日）發生路陷，面積約8米乘12米，深約4米。承建商今早（2日）繼續派員搶修，水務署署長黃恩諾亦到場視察，指路陷源於連日大雨致水土流失，地下水管受損，署方爭取周一（6月3日）凌晨分階段重開路面。政府傍晚發稿表示，初步估計受影響路段快線可率先於周一早上恢復行車，並爭取於周三（5日）重開慢線，永久修復工程料於周五（7日）始完成。

目前海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全綫仍然封閉，路陷致地底下的喉管外露，但人員已排走積水，鐵欄及路牌等雜物亦已被清理，工程人員開始傾倒沙石填補坑洞。

水務署署長黃恩諾今早到案發路段視察，稱渠管因為落大雨水土流失而受損，但供水沒有受影響，爭取於明日凌晨起分階段重開相關路面。署方會在附近檢測有否類似情況，有需要時會作出預防水土流失的措施。

水務署昨日（1日）在轄下「滴惜仔」facebook專頁指，該署經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。

運輸署昨日亦宣布，因路面下陷，在2024年5月31日至2024年6月5日期間，由下午9時至翌日上午8時，上述路段全綫現已封閉。呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響巴士已改路行駛。

直至今日傍晚近7時，​政府發言人表示，水務署、渠務署及路政署正聯合調查路陷原因，初步估計近日大雨可能是加劇水土流失引致路陷的其中一個原因。

發言人指，水務署及渠務署工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復，初步估計明早6時前重開，恢復行車；並爭取於周三早上交通繁忙時間前，重開海壇街介乎欽州街與桂林街之間、往荔枝角方向慢線；及後水務署會安排已臨時恢復行車的快線，進行路面永久修復工程，預計於周五早上交通繁忙時間前完成。運輸署會透過手機應用程式「香港出行易」和運輸署網頁，適時更新相關交通消息及交通安排。

至於局部損壞的污水渠及雨水渠，渠務署已採取臨時措施截流，並安排泵車臨時收集污水，確保有關渠務設施能保持運作，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。屋宇署亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。

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