深水埗海壇街路陷｜當局現傾倒沙石搶修　爭取周一凌晨分段重開路面

▲ 深水埗海壇街和桂林街交界上周五（5月31日）發生路陷，面積約8米乘12米，深約4米。（FB 張瑩瑩圖片）

深水埗海壇街和桂林街交界上周五（5月31日）發生路陷，面積約8米乘12米，深約4米。承建商今早繼續派員搶修，水務署署長黃恩諾亦到場視察，指路陷源於連日大雨致水土流失，地下水管受損，署方爭取周一（6月3日）凌晨分階段重開路面。

目前海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全綫仍然封閉，路陷致地底下的喉管外露，但人員已排走積水，鐵欄及路牌等雜物亦已被清理，工程人員開始傾倒沙石填補坑洞。

水務署署長黃恩諾今早到案發路段視察，稱渠管因為落大雨水土流失而受損，但供水沒有受影響，爭取於明日凌晨起分階段重開相關路面。署方會在附近檢測有否類似情況，有需要時會作出預防水土流失的措施。

水務署昨日（1日）在轄下「滴惜仔」facebook專頁指，該署經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。

運輸署昨日亦宣布，因路面下陷，在2024年5月31日至2024年6月5日期間，由下午9時至翌日上午8時，上述路段全綫現已封閉。呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響巴士已改路行駛。

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