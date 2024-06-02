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拍檔廚房丨黎諾懿自言廚藝大退步　龔嘉欣首次劏魚事前接受特訓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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方力申與黃翠如拍檔主持《拍檔廚房》。

由方力申、黃翠如主持的TVB節目《拍檔廚房》，在明晚（5月3日）播出首集嘉賓有餐飲業經驗的龔嘉欣及「疫境廚神」黎諾懿打頭陣，二人分別夥拍酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）組成廚師拍檔。

首集內容是第一回合「拍檔聯乘」，嘉欣以拿手的子薑皮蛋作為出賽頭盤，笑指當年曾將菜式帶到馬來西亞經營火鍋店，成為客人必點前菜。

Bosco則負責為菜式加入新穎元素，將魚膠啫喱結合子薑皮蛋打造成精美的「寶石子薑皮蛋」。

二人的主菜則是創意酸菜魚，嘉欣更因此獻出處女劏魚，所以才要額外事前受訓。面對一眾超嚴格評審，嘉欣直言緊張：「冇諗過係咁，本身以為輕鬆啲…我係嚟玩。」

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龔嘉欣與酒店餐廳行政總廚李家鋌。

黎諾懿廚藝荒廢

入廚年資高達20多年的黎諾懿自從7年前大仔「小春雞」黎峰睿及細仔「小冬牛」黎奕辰先後出世後，笑言已將廚藝忘掉得一乾二淨：「食嚟食去都係清蒸，烚蛋咁，所以依7年冇乜煮過啲勁嘢。」

諾懿與Esther合作炮製的頭盤和主菜，分別是「蔥油蟶子天使麵」和「蜜柑花甲馬頭魚」，齋聽菜名已甚有創意。

雖然兩位都是「資深廚人」，但合力炮製主菜時竟不幸遇上「技術性」小插曲，令諾懿不禁慨嘆：「有啲遺憾…」

黎諾懿與法國菜餐廳行政總廚沈依紅。

黃翠如指方力申是「米飯班主」

另外，首度合作的方力申、黃翠如原來甚有淵源，除同樣參與過經典煮食節目《美女廚房》，翠如兩名胞妹更是跟方力申家人「搵食」，翠如笑言：「佢係我米飯班主，所以我靠佢架！」

而方力申為提升默契感，特意在好友唐詩詠月初生日時，提早與翠如見面食飯「熱身」，為是次合作打定底。

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