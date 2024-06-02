再生能源｜中電源動與城大合作安裝近2000塊太陽能板　料明年初完工每年產115萬度電

▲ 中電源動集團總裁吳永豪（左二）及城大校長梅彥昌（右二）見證下，雙方代表簽署合作協議。（城大提供）

中電源動集團與城市大學今日（2日）宣布，合作在城大校園內安裝新型高效能雙面太陽能板，較傳統單面太陽能板發電量高約1成，整個可再生能源系統將覆蓋校園天台面積高達4,500平方米，預計每年可產生約115萬度電，相等於約280個家庭的1年用電量，每年有助減少約450公噸碳排放，項目計劃在第3季動工、明年第1季前完成。

中電源動將於城大校園內30多幢建築物天台上，根據各建築物屋頂特色，出資、設計及安裝近2,000塊高效能雙面太陽能板，並設有實時監測管理系統。項目亦會結合城大科研成果，在其中1幢建築物天台髹上城大「HK Tech 300」計劃下創冷科技有限公司所研發的「無電被動式輻射製冷塗層」，以測試塗層反射光線用作太陽能發電成效。

中電源動集團總裁吳永豪表示，當系統投入運作後，中電源動將負責管理營運，讓城大以最具成本效益方式運作發展可再生能源。他形容，項目將為在發展稠密的巿區推行大型可再生能源系統作出成功示範。中電源動亦會繼續與城大探討更多在節能減碳方面的合作，例如樓宇管理系統及監控、重新校驗服務、智能感應、自動化方案及供冷服務等，以期將更多減碳元素融入校園，提高師生綠色生活意識，同時鼓勵商界及教育界攜手推動可持續發展。

另外，城大校園及即將於9月啟用的馬鞍山白石學生宿舍設計，也會包含可持續發展元素，以達至減少碳足跡。城大亦會持續推行不同舉措，向師生提倡節約能源與食水、循環再用及減少碳排放等，為可持續未來作出貢獻。城大提及，該校是全港首間創立能源及環境學院的大學，並設立香港清潔能源研究院，引領可持續發展和潔淨能源的研究和實踐。

城大校長梅彥昌表示，全球暖化、極端氣候是迫在眉睫的議題，城大作為一所世界級大學，教研團隊將以創新邁向未來，繼續以突破性研究和解決方案，推動和實踐可持續發展，為香港、內地以至世界作重大貢獻。

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