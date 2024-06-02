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九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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《九龍城寨之圍城》令「眼鏡朱古力」翻hit。

鄭保瑞執導電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，現時成為香港有史以來最賣座華語片第二位，有望挑戰《毒舌大狀》奪冠。

片中演員林峯、劉俊謙、張文條、胡子彤、伍允龍，至演「魚蛋妹」的童星王尹菁、演快刀阿七喬靖夫等都受討論。

此外，因為影片以80年代為背景，因此勾起不少人童年回憶，其中「眼鏡朱古力」更因為《九龍城寨之圍城》而翻hit。

九龍城寨之圍城丨登香港電影史上華語電影總票房亞軍　古天樂：自己票房自己過

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九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」創自大阪

其實「眼鏡朱古力」正式名稱叫「ハイエイトチョコ」，此產品對香港70後、80後是集體回憶，不過在發源地日本，早在1967已於大阪推出市面。至於為何會選用「8字型」似眼鏡、只可以裝14顆朱古力的包裝呢？

原來因為當時日本剛開始可以自由輸入可可豆，因此市面上朱古力產品價格較貴，於是大阪「フルタ製菓」（Furuta 製菓）用「玩具零食」為包裝推出「眼鏡朱古力」。

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因為此包裝可用較少量朱古力成一件商品推出市面售賣，同時在「8」字包裝左右兩邊穿上橡皮圈，就可當成眼罩，小朋友戴上後便可幻想自己是特攝片內英雄或幪面大俠，絕對「有得食、有得玩」，在當時資源相對匱乏的年代，對小朋友是十分具吸引力的產品。

當然，隨時代進步，「眼鏡朱古力」早已不是小朋友恩物，不過今次因《九龍城寨之圍城》，令此產品再受歡迎。

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