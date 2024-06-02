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加水費｜政府研上調水費　黃家和稱無視中小企經營困難憂加劇通脹

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（陳國峰攝）

本港水費自1995年起未曾調整，水務署去年錄得逾24億虧損，成本回收率不足8成。政府提出檢視長期未調整，以及收入遠未及收回成本的收費項目。水務署近日就加水費與不同業界會面。餐飲業界指，現時經濟不景，再加水費對業界無疑是百上加斤，質疑政府無視社會及中小企的困難，將水務署的虧損轉嫁到市民身上。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認爲目前經濟低迷，認爲現在談加水費不是時候，擔心上調水費會加劇通脹，對中小企經營亦構成壓力，又指水費開支佔業界經營成本約2至5%，即金額約2,000元至過萬元，形容用水量較多的酒樓及茶飲店首當其衝。

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他形容餐飲業錄得虧損比水務署更多，質疑水務署經營不善導致入不敷支，署方未循控制開支及成本入手，反要社會「埋單」，認爲當局以收回成本加水費不合邏輯。

洗衣商會主席周漢強上月曾與署方官員會面，對方稱加幅會相對溫和，但未有透露具體數字。他認為水費多年未有調整，加價是「無可厚非」，但業界經營成本近年已上升約2至3成，期望增幅不應超過雙位數字。周漢強指，水費平均佔洗衣業成本約8%至10%，中型及大型洗衣廠每月水費可達10萬至20萬元；乾洗店的水費亦佔成本5%至10%，加幅太大將對業界造成沉重負擔。

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