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港星差異｜恒大新任副校曾赴新加坡任教評兩地差異　指港生國際上有一定競爭力

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 35 分鐘前

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加入恒生大學逾7年，符可瑩於年初升任副校長一職。（梁凱婷攝）

符可瑩剛於2月升任恒生大學副校長一職，負責教學及學生體驗工作，回流香港前，曾於亞洲大學排名前十位的新加坡南洋理工大學任教。她認為新加坡與香港兩地背景及發展步伐不同，但相信本港學生在國際上有一定競爭力。

將增撥獎學金　吸東南亞學生

符可瑩認為，新加坡種族比香港更多元化、法定語言較多，而兩地中、英文訓練側重點亦不同，但她相信本港學生在國際上有一定競爭力。她另透露，恒大將增撥獎學金、甚至包住宿，以吸引更多東南亞國家學生來港，提高大學國際化程度。

符可瑩於2017年加入恒大，先後擔任管理學系系主任、榮譽學院院長及環球商業管理學士課程主任。她表示過往多與學生近距離接觸，深深體會到學生需要，希望幫助他們應對日後就業及發展。
■本報記者　梁凱婷
 

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