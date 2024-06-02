拖欠薪金｜政府關注保華建業被指欠薪事件　房協：涉事「朗然」項目仍在籌備揀樓安排

▲ 安達臣房協資助出售房屋項目「朗然」發生工人追薪事件，涉事承建商為保華建業。（資料圖片）

有份承建多項工務及公營房屋工程的保華建業，其承建的房協資助出售項目「朗然」地盤近日有工人追討欠薪，據悉政府正關注事件，包括籌備應對方案，一旦公營項目受阻如何應對。房協回應表示，正密切跟進事件，仍在籌備「朗然」項目揀樓安排；勞工處稱收到包括「朗然」等的保華項目工人追薪，仍協助解決；積金局則表示根據掌握資料，保華建築沒有拖欠強積金供款，至今有亦無收到相關投訴，而上月份強積金供款將於本月11日到期，如發現有拖欠供款情況，局方會即時跟進。

房協證實，上月25日曾經有「朗然」地盤工人追討欠薪，一直與保華建築密切跟進。發言人續指，仍在籌備「朗然」揀樓安排，會適時公布，又指除了「朗然」外，保華建業還有承建另外3個房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第1B期及第2期的專用安置屋邨工程，並沒有出現類似欠薪情況。

勞工處表示，收到包括「朗然」等的保華項目工人追薪，仍協助解決。

積金局則表示，由於建造業有不少日薪臨時僱員，呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電積金局熱線（2918 0102）或電郵積金局（mpfa@mpfa.org.hk）與局方聯絡，以便局方跟進並提供協助，並強調高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。

保華建業目前承建22項工務及公營房屋工程，以及其他私營工程，除了上述的4個房協項目，亦涉及瑪麗醫院第1期重建項目、香港大學蒲飛路校園發展計劃及科技大學學生宿舍等工程項目。

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