食物中毒｜兩男女進食街市海螺 出現四肢麻痺、視力模糊情況穩定

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衞生署衞生防護中心今日（2日）正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一個家庭的兩名成員。

個案涉及一男一女，年齡分別為56歲和52歲。他們昨日（1日）在家中食用海螺後，約兩小時內出現四肢麻痺、視力模糊、暈眩和噁心。他們同日到仁濟醫院急症室求醫，二人情況一直穩定。

初步調查顯示，有關海鮮購自元朗大橋街市一海鮮檔。衞生防護中心的調查仍繼續進行。

衞生防護中心發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

發言人補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

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