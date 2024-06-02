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食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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台灣有營養學專家指出，用紙杯裝熱咖啡要留意材質。

【咖啡／早餐／毒素／紙杯】早上一杯熱咖啡，是不少都市人的習慣。但台灣有營養師指出，在不確定即棄紙杯的淋膜材質下，最好自攜不銹鋼杯或玻璃杯裝熱飲。而在揀選即棄紙杯時，應挑選純白無印刷的紙杯，使用前先用清水沖洗，以免攝入毒素。

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台灣營養學博士雷小玲在《健康2.0》中分享，市面常見的即棄紙杯，為了防潮防油，以及讓杯身堅硬，杯內層都有做淋膜處理，其中常見材質有聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP）。聚乙烯（PE）通常是用高密度聚乙烯（HDPE），耐熱度可達85度。至於聚丙烯（PP）耐熱度可達大約130度。

然而雷小玲指出，消費者在購買飲品時，未必可從紙杯外觀判斷使用的是何種材質。因此建議在無法確認紙杯的淋膜材質時，最好能自備不銹鋼杯、玻璃杯或磁杯來裝盛熱咖啡、熱茶或其他熱飲，以免吃入塑膠毒素。

她又表示，紙杯最好少裝含油的食物，以減少塑化劑溶出的機率。同時，也應避免將紙杯放入微波爐或烤箱加熱，以免溫度過高，紙杯的淋膜材質釋出有毒物質。

雷小玲表示，紙杯的外層油墨中可能含有苯、甲苯、鉛、汞、砷等有害成分，因此建議選購紙杯時，最好揀選純白無印刷的紙杯，使用前用水沖洗一下，以免吃入有害物質。

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