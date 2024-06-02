垃圾徵費｜謝展寰：或考慮按大廈收費　環境局急澄清只是介紹外地徵費方式無傾向性

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今（2日）接受訪問時表示，垃圾徵費此種達致污者自付的工具仍有其必要性，又指會研究優化政策，提到香港原計劃逐戶按袋收費的做法似乎沒有其他地方採用，舉例台北的做法是整幢大廈的住戶攤分大廈的用袋，或會參考之。有議員認為有關做法難以達到以徵費推動減廢的目的。環境局晚上發文澄清政府現階段沒有任何傾向，局長只是介紹外地採用的垃圾收費方式。

謝展寰表示，對比其他實施垃圾徵費的地區，只有香港計劃逐戶按袋收費，如台灣是以整幢大廈計算及攤分用袋，此舉已能解決很多先行先試中發現的問題，如前綫清潔工毋須再分揀違規垃圾，以及免因出錯出錯而負法律責任。

他指，很多地方不採用住戶按袋收費，是因社會並非人人百分百乖，不守法者會將垃圾丟棄到公用地方「只要有一、兩成人不守法，香港每日就會有幾十萬人亂丟垃圾，會產生很大問題。」

至於整幢攤分會否削減廢誘因，謝認為，屆時不肯減廢、製造較多垃圾的住戶，會被其他住戶視為不負責任，業委會亦會有誘因，思考如何減少垃圾費用，例如鼓勵大家更多使用回收桶等，可有助建立減廢回收的文化。

立法會議員劉國勳指，類似台灣的做法，在培養個別市民回收習慣的作用上會大打折扣，亦會令人有「搭順風車」的心態，難以達到以徵費推動減廢的目的。

環境局晚上發文指，局長近日在多個訪問中介紹不同污者自付方向或方式可供研究考慮，也有提及有些地方不實行垃圾收費，大廈按幢收費只是介紹其中一種外地採用的方式，現階段就如何優化計劃沒有任何傾向，亦重申政府無意藉垃圾收費為庫房帶來額外收入。

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