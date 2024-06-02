深水埗海壇街路陷｜路陷路段快線完成臨時修復已重開　爭取周三早上重開慢線

▲ 水務署公布受影響路段快線已在完成臨時修復工作後重開。（Facebook滴惜仔專頁圖片）

深水埗海壇街和桂林街交界上周五（5月31日）發生路陷，面積約8米乘12米，深約4米。承建商今早（2日）繼續派員搶修，直至今晚10時許，水務署公布受影響路段快線已在完成臨時修復工作後重開。至於餘下行車線，根據政府傍晚發稿表示，爭取於周三（5日）重開慢線，快線路面永久修復工程則料於周五（7日）始完成。

水務署晚上10時許，透過社交平台專頁上載一張有車輛駛過受影響路段的相片，指經過工程團隊連日搶修，受事故影響的海壇街介乎欽州街與桂林街之間的快線已在完成臨時修復工作後重開。署方正全力繼續進行餘下受影響行車線的永久修復工作，以儘快恢復受影響路段的交通。

根據政府傍晚近7時發稿，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復，原本初步估計明早（3日）6時前重開，恢復行車；並爭取於周三早上交通繁忙時間前，重開海壇街介乎欽州街與桂林街之間、往荔枝角方向慢線；及後水務署會安排已臨時恢復行車的快線，進行路面永久修復工程，預計於周五早上交通繁忙時間前完成。運輸署會透過手機應用程式「香港出行易」和運輸署網頁，適時更新相關交通消息及交通安排。

至於事故原因，​政府指，水務署、渠務署及路政署正聯合調查路陷原因，初步估計近日大雨可能是加劇水土流失引致路陷的其中一個原因。

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