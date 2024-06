靚媽瘦身丨試盡無數方法減肥體重無法下降 3孩媽媽揭患腸道問題中「不瘦降」

▲ Kimmie Gilbert用盡各種方法都無法瘦下來。

說起腸道,你會想起甚麼?消化、吸收、運輸和排洩功能外,腸道內有數百萬神經元,比脊髓上更多,而且可以不受中樞神經系統的控制而獨立運作,難怪腸道有人體中的第二大腦之稱。

Netflix新上架紀錄片《健康解密:腸道的奧秘》(Hack Your Health:The Secrets of Your Gut),道出腸道健康的重要性,解開一般人的飲食謬誤,以及如何保持腸道健康。

人體的腸道中生活着數萬億的微生物,這些微生物對人體消化某些特定的營養十分重要,《健康解密:腸道的奧秘》由腸道專家兼醫學博士Giulia Enders作主持人,走訪不同專家包括神經心理學、流行病學、神經科學和微生物生態學,以輕鬆手法道出種種腸道醫學內容,連腸道健康和大腦功能之間的複雜關係,也以深入淺出解說,饒有趣味。當中不乏實用的飲食選擇建議,觀眾可作參考。

受訪者道出腸道苦況

紀錄片中的重點,落在4位受訪者身上,他們在身體與飲食出現了問題,當中有大家熟悉的名字——美國米芝蓮星級甜品師Maya Okada Erickson,因為曾患過厭食症,之後極端地除了蔬菜與保健營養補充劑外,其他食物幾乎都不敢沾唇。

另一位是「大胃王」小林尊,他參加過世界各地不同的競食大賽,被稱為日本「最會吃熱狗的男人」,估計被他吃下肚中的熱狗多達一萬個。但狂食令他健康大受影響,除食不知其味外,目前已失去了飢餓的感覺,可以整整3天不進食一口食物。

另外一位是企業家兼育有3子女的單親媽媽Kimmie Gilbert,試盡千方百計都無法瘦下來,仿似中了「不瘦降」;而心理學學生Daniell Koepke有腸躁症,出現消化不良、脹氣、腹痛和嚴重便秘等問題,一直令她十分困擾。

為困擾者「把脈」解困

4位受訪者除了現身說法自己的問題外,主持人Giulia Enders更找來專家,為他們提供建議與改善的方法。小林尊「不知餓」原因為何?誰人吃了幾塊薯片而感動得熱淚盈眶?更有人接受了「糞便微生物」移植方法,吃弟弟的「糞便膠囊藥丸」來解決腸道問題,聽起來十分匪夷所思。

片中有不少有用資訊,人類的免疫系統約70%都住在腸道,細菌訓練免疫系統,對有害的物質做出反應,幫忙製造人類無法產生的化學物質。可透過飲食將腸道病徵改善,但調整必須是循序漸進,突然間的大幅改變會讓體內微生物無法適應。另外,飲食要多元,腸道內就會有更多種微生物,也更能處理身體的過敏與不耐症。

要多吃蔬果的原因

日常飲食要多吃蔬果,原因是蔬果等食物纖維在腸道會吸收穩定,讓腸道前端到後端的所有微生物都有食物可以吃;若是吃高糖類等加工食品,在小腸的前端就被消化完,血糖快速飈高,而腸道中後端的微生物無食物可以吃的時候,就會開始吃腸道的黏膜,黏膜被吃完後,腸道失去保護,細菌就會開始大量入侵,免疫系統產生對抗,形成發炎反應,疾病由此而來。

有些人磅數直綫上升,或總是「食極唔飽」的人,可能是體內缺乏某些細菌造成,環環相扣,這也是導致減肥變得困難的原因。若要以日常飲食調整,專家指需要9至12個月的時間,建議每周要吃上20至30種蔬果。

總之,每個人都要善待自己的腸道,3大關鍵是:多元化飲食、好好吃飯、享受食物的味道,腸道吸收多方營養,也讓居住在內的微生物健康成長,身體才能抵禦疾病。

