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靚媽瘦身丨試盡無數方法減肥體重無法下降 3孩媽媽揭患腸道問題中「不瘦降」

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發布時間： 14 分鐘前

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Kimmie Gilbert用盡各種方法都無法瘦下來。

說起腸道，你會想起甚麼？消化、吸收、運輸和排洩功能外，腸道內有數百萬神經元，比脊髓上更多，而且可以不受中樞神經系統的控制而獨立運作，難怪腸道有人體中的第二大腦之稱。

Netflix新上架紀錄片《健康解密：腸道的奧秘》（Hack Your Health：The Secrets of Your Gut），道出腸道健康的重要性，解開一般人的飲食謬誤，以及如何保持腸道健康。

人體的腸道中生活着數萬億的微生物，這些微生物對人體消化某些特定的營養十分重要，《健康解密：腸道的奧秘》由腸道專家兼醫學博士Giulia Enders作主持人，走訪不同專家包括神經心理學、流行病學、神經科學和微生物生態學，以輕鬆手法道出種種腸道醫學內容，連腸道健康和大腦功能之間的複雜關係，也以深入淺出解說，饒有趣味。當中不乏實用的飲食選擇建議，觀眾可作參考。

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受訪者道出腸道苦況

紀錄片中的重點，落在4位受訪者身上，他們在身體與飲食出現了問題，當中有大家熟悉的名字——美國米芝蓮星級甜品師Maya Okada Erickson，因為曾患過厭食症，之後極端地除了蔬菜與保健營養補充劑外，其他食物幾乎都不敢沾唇。

另一位是「大胃王」小林尊，他參加過世界各地不同的競食大賽，被稱為日本「最會吃熱狗的男人」，估計被他吃下肚中的熱狗多達一萬個。但狂食令他健康大受影響，除食不知其味外，目前已失去了飢餓的感覺，可以整整3天不進食一口食物。

另外一位是企業家兼育有3子女的單親媽媽Kimmie Gilbert，試盡千方百計都無法瘦下來，仿似中了「不瘦降」；而心理學學生Daniell Koepke有腸躁症，出現消化不良、脹氣、腹痛和嚴重便秘等問題，一直令她十分困擾。

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    • 為困擾者「把脈」解困

    4位受訪者除了現身說法自己的問題外，主持人Giulia Enders更找來專家，為他們提供建議與改善的方法。小林尊「不知餓」原因為何？誰人吃了幾塊薯片而感動得熱淚盈眶？更有人接受了「糞便微生物」移植方法，吃弟弟的「糞便膠囊藥丸」來解決腸道問題，聽起來十分匪夷所思。

    片中有不少有用資訊，人類的免疫系統約70%都住在腸道，細菌訓練免疫系統，對有害的物質做出反應，幫忙製造人類無法產生的化學物質。可透過飲食將腸道病徵改善，但調整必須是循序漸進，突然間的大幅改變會讓體內微生物無法適應。另外，飲食要多元，腸道內就會有更多種微生物，也更能處理身體的過敏與不耐症。

    要多吃蔬果的原因

    日常飲食要多吃蔬果，原因是蔬果等食物纖維在腸道會吸收穩定，讓腸道前端到後端的所有微生物都有食物可以吃；若是吃高糖類等加工食品，在小腸的前端就被消化完，血糖快速飈高，而腸道中後端的微生物無食物可以吃的時候，就會開始吃腸道的黏膜，黏膜被吃完後，腸道失去保護，細菌就會開始大量入侵，免疫系統產生對抗，形成發炎反應，疾病由此而來。

    有些人磅數直綫上升，或總是「食極唔飽」的人，可能是體內缺乏某些細菌造成，環環相扣，這也是導致減肥變得困難的原因。若要以日常飲食調整，專家指需要9至12個月的時間，建議每周要吃上20至30種蔬果。

    總之，每個人都要善待自己的腸道，3大關鍵是：多元化飲食、好好吃飯、享受食物的味道，腸道吸收多方營養，也讓居住在內的微生物健康成長，身體才能抵禦疾病。

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