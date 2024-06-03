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昂坪360│多啦A夢7月登場　新總舵：一定有驚喜

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新任董事總經理董沛銓表示，未來會聚焦把更多活動引進昂坪市集，豐富賓客的整體旅遊體驗。（陳靜儀攝）

昂坪360是香港知名旅遊景點，新任董事總經理董沛銓表示，暑假會推出一系列購票優惠，昂坪市集亦有新搞作吸客吸消費，「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動將在下月展開，既有多啦A夢主題纜車，又有多啦A夢1︰1造型雕塑等；下半年則有全新常設館登場；長期更計劃發展成地道美食集中地。

董沛銓表示，今年1至4月纜車門票人均消費，受全景纜車及水晶纜車帶動，按年升27%，相信全新10部全景纜車於12月起逐步投入服務後，有望進一步增加纜車門票收益。至於會否繼去年11月再調整票價，他稱會定期審視加價需求，惟暫未有相關計劃，反而會在暑假推出一系列購票優惠。

昂坪市集帶動的收入同樣錄升幅，人均消費按年增25%，亦較疫前微升4%。董沛銓稱，未來會聚焦把更多活動引進昂坪市集，豐富賓客的整體旅遊體驗，例如「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動將在下月展開，是「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）的一部分，且獲文體旅局與旅發局支持。

屆時不但會有多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、多啦A夢1︰1造型雕塑，更有主題巨型扭蛋機，讓市民和旅客換取法寶造型文具及其他精品，形容「一定有驚喜。」

他續稱，未來舉辦季節性活動時不會刻意規範主題，反而是「跟着客人走」，除了多啦A夢等IP（Intellectual Property）角色，亦會辦不同主題活動，例如疫下曾辦懷舊文具展等，且不排除再跟明星偶像合作，強調「會繼續密切關注市場脈搏，最重要令賓客感到開心。」

他又透露將把昂坪市集原有的與佛同行展館，改造成以歷史故事為背景的主題展區，內容寓教於樂，包含影片、展覽、互動裝置及劇場等元素，盼令昂坪360成為新的教育和文化旅遊地標，促進文化旅遊產業發展，項目預計今年下半年面世。

中長期則計劃革新昂坪市集的商戶組合，冀加入本地風味美食、具本地特色的商品及沉浸式體驗元素，把市集建造成地道美食集中地，正積極邀請合適商戶進駐。

記者　梁薾心

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