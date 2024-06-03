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天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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何雁詩（Stephanie）稱再也找不到比Asher更完美的兒子。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）2020年結婚，在2022年「升呢」做爸媽，誕下兒子鄭讚廷（Asher）。可是兒子在17個月仍未識爬行及仍在說BB話，後來發現兒子有學習遲緩的情況。

鄭俊弘、何雁詩早前接受鄭丹瑞的網上頻道《健康．旦》節目訪問，首次公開兒子Asher患罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。

在Asher 2歲生日當日（6月1日），何雁詩在社交平台以英文撰長文透露當日與丈夫知道Asher患此症時感心碎，又向兒子送上一番話。

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鄭俊弘、何雁詩、Asher（IG圖片）

為兒子患遺傳病感心碎

Stephanie指Asher在2023年尾證實患罕見遺傳病「天使綜合症」，即患者會有快樂的舉止、嚴重說話障礙、行動能力與認知能力有困難、容易癲癇發作。

她指自己與丈夫知道Asher患「天使綜合症」時感心碎、悲傷，她原本想像Asher可以奔跑、玩音樂、上大學，又指兩夫妻有更清晰的方向去幫助兒子。

她表示數次相關測試後，醫生指Asher的病情是隨機基因突變，在早期懷孕測試中被錯誤識別為陰性，這令她與丈夫對未來生育計劃有深入了解。

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何雁詩：在一起時的快樂遠超擔憂

Stephanie稱再也找不到比Asher更完美的兒子，她指Asher帶來太多的歡樂，我在一起時的快樂遠超擔憂、悲傷。她讚Asher是一名戰士，也為他的成績感驕傲！

他們明白照顧有特殊需要的孩子或會讓人感到孤獨，但希望其他照顧者知道他們在這段旅程中並不孤單，並需一同支持孩子們，也希望罕見病在不久的將來能被治癒。

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永遠在兒子的身邊

在帖文的最後，Stephanie祝兒子2歲生日快樂，指兒子為生活帶來了歡樂，兒子的笑聲也為每天帶來很多力量。

她相信兒子擁有克服任何障礙的力量，將永遠在兒子的身邊，也有表達愛意：「we love you so much baby Asher!」

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