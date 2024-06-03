虐兒事件︱港媽輕鐵掌摑B女男乘客出聲制止被粗口狂鬧　網民：點解唔報警？

▲ 港媽輕鐵掌摑B女，男乘客出聲制止被粗口狂鬧。（影片截圖）

打罵、體罰子女，會對孩子的生理和心理精神造成創傷。近日本港網上流傳一段影片，一名港媽疑於輕鐵上打罵年幼女兒，男乘客看不過眼出聲制止，港媽隨時發飆狂用粗口罵對方，上載影片的網民更直言，如果不是該男乘客出聲，女童或會由上車被打到下車。

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片，事發於6月1日下午5時許，她在乘搭輕鐵時，看到一名港媽推著BB車上輕鐵，惟對方一上車就「大巴咁打個女，一路打一路鬧」，當時女童已不斷嚎哭，惟港媽仍要繼續打，之後有男乘客看不過眼出聲制止，女子即狂罵對方。

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從27秒的影片可見，涉事港媽穿短袖白色上衣、站在車廂中央，與男乘客爭執，期間不斷以粗口罵對方，「你睇住你自己啦」。男乘客叫港媽「你睇住個女，阿媽嚟架，唔睇住個女」，女子則繼續以粗口反嗆。兩人對罵期間，只見坐在BB車上的女童已沒有哭，反而無奈地看著媽媽與人爭執。

上載影片的網民直言，港媽的聲音非常吵耳，「如果唔係個男人出聲，可能個細路女會由上車（被）打到落車。」

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不少網民紛紛斥責涉事港媽，認為事件涉及虐兒，應要報警處理，「告虐待兒童、蓄意傷害他人身體」、「咁樣嘈完只會令施暴者將而家嘈交不快又轉移到受害者到，報警等睇轉唔轉介去社工到」、「打緊喎而家，你出唔出聲都打架啦，梗係第一時間制止兼報警」。

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