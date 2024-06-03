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蜱蟲叮咬︱30歲女被蜱蟲咬染惡菌　全身劇痛臥床折磨8年　痛苦不堪選擇安樂死【拆解萊姆病】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【蜱蟲/叮咬/萊姆病】切勿輕視昆蟲叮咬！加拿大一名女子8年前被蜱蟲叮咬後患上萊姆病，8年來受盡疼痛折磨，病情惡化至後來連吞嚥都感困難，終日只能夠臥床休息。最後她體重只剩下59磅，選擇安樂死。

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被蜱蟲叮咬後患上萊姆病

綜合外媒報道，加拿大一名30歲女子Stephanie Lavoie 8年前在薩格奈被蜱蟲叮咬後，患上萊姆病，身體各部位陸續出現劇痛。Stephanie家人曾經帶她到美國、墨西哥和德國治病，獲醫生診斷患上萊姆病，惟回國後一直未能得到國內醫生證實。

患病初期，她腳部先出現疼痛，後來蔓延至膝蓋和關節，影響日常活動。直到4年前，她開始使用輪椅代步。由於病情急劇惡化，她2年前開始只能夠臥床，手腳亦因患病而變得彎曲。她不僅是行動不便，甚至連吞嚥亦有困難，直到去年8月，病情已經惡化至「只能夠吃香蕉」。

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曾積極抗病但藥石無靈

當時其家人有見Stephanie病入膏肓，甚至需要輸液餵食，想過了解生命解脫。

她到生命最後一刻仍試圖找方法治病，但無可奈何之下，她受盡疼痛折磨只能夠採取後備方案——安樂死。

Stephanie死前曾接受加拿大媒體訪問，當時被問到選擇安樂死是否道德，她悲從中來，表示感覺「自己身體已接近尾聲」。今年5月17日，Stephanie終選擇安樂死，享年30歲，臨終時體重只剩59磅（約26.8公斤）。

感染後紅斑狀似牛眼

據衞生防護中心資料，萊姆病屬北半球最常見的人類蜱傳染病。受感染者早期會出現如牛眼般的紅斑，皮疹從牛蜱叮咬的部位逐漸擴大，觸摸時感覺溫暖，但很少發癢或疼痛。部分患者或出現全身性流感疾病，或有明顯的呼吸道症狀，如發燒，疲勞，頭痛，肌肉或關節疼痛。臨床表現包括麻木、疼痛、神經麻痺（如面神經麻痺）和腦膜炎。嚴重者有機會發生心臟炎和心律失常。然而萊姆病的死亡率其實相當低，感染早期使用抗生素治療可阻止併發症。

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