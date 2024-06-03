國家安全｜港大招標文件加國安條款　若「合理相信」供應商危害國安即被DQ

▲ 香港大學在報價招標文件的「一般合約條款」中，加入多項「維護國家安全」條款。（資料圖片）

審計署持續審視各部門或機構落實《港區國安法》情況，並提出建議後，機構或團體加強維護國安。港大學生會《學苑》日前發文稱，香港大學在報價招標文件的「一般合約條款」中，加入多項「維護國家安全」條款，列明港大若「合理相信」供應商會作出危害國家安全的行為或活動，可取消投標者參與資格，簽約後亦可立即終止合約。

《學苑》上周四（5月30日）在社文平台發文指，港大在5月上旬開始，就校內4個食肆舖位展開招標，標書附上「一般合約條款」，已列出新增的國家安全條款；對比公共衞生學院本年3月初的招標文件，其通用條款仍未加入國安條款。

招標文件列明，若供應商作出大機會構成危害國家安全罪行的行為或活動，校方可取消其投標資格；若校方「合理地相信」以上屬實，或出於保護國家安全、公共利益、公共道德、公共秩序及公共安全的原因，亦可取消投標者參與的資格。至於已簽約的供應商，若校方「合理相信」其作出大機會構成危害國安罪行的行為，或繼續合作會導致「違反國家安全利益」，校方亦可即時終止合約。

學苑亦表示，上周已向港大查詢，將如何評估及判斷保護國家安全、公共利益、公共道德、公共秩序及公共安全的原因，未獲回覆；本報亦已向校方查詢，有待回覆。

另外，教育局去年6月更新資助學校採購程序指引，指學校應在報價招標文件中加入多項「維護國家安全」條款，列明供應商曾經或正作出「可能構成或導致發生危害國安罪行」等情況下，學校有權取消供應商資格、立即終止相關合約，或為維護國安而剔除有關供應商。

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