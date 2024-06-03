時尚速報｜謝霆鋒帶Gucci吉祥物登機　細數LV+Prada+Balenciaga名牌bag charm

▲ 謝霆鋒上機拿著Gucci的Valigeria系列旅行袋，袋身掛上公仔bag charm，當然是來自同一品牌的出品。（售價待定/圖片品牌提供）

從來造型可愛的東西都都受人愛戴，當中的毛公仔、又或是造型有趣的吊飾最是普及，看見中小學生的背包或袋子常常扣著小小的毛公仔，其實不是小朋友們的專利，而是哪怕你是「男人老狗」，還是母親級別的女士都無一倖免，一來可展示你童心未泯，二來為你的袋子「看似」增添上個人風格。

▲ 謝霆鋒上機拿著Gucci的Valigeria系列旅行袋，袋身掛上公仔bag charm，當然是來自同一品牌的出品。（售價待定/圖片品牌提供）

聰明的時裝品牌當然不會放過這些賺錢機會，這年頭紛紛推出這些沒有實際用途的裝飾性bag charm，這方面的先驅還看Prada。

Prada早在2004年就推出一系列以Saffiano皮革、金屬螺絲、wire電線或影音器材插頭拼砌的機械人匙釦系列，機械人款樣眾多，成為當時時尚人士搶購目標，及後更衍生到手袋系列。

不過，要數到最近再一次大力催谷bag charm的，就一定是Balenciaga，品牌無論在Rodeo或Le City手袋上都掛上bag charm，俗語說：「究竟charm唔charm？」就真的要由消費者解答。

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產品查詢：Balenciaga（2798 8892）、Gucci（2524 4492）、Hermes（2919 5000）、Louis Vuitton（8100 1182）、Prada（2522 2989）

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