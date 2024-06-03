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子女戀愛｜兒子自高中起帶不同女朋友上屋企 港媽身經百戰憑細節判定會否分手

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發布時間： 13 分鐘前

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兒子自高中起帶不同女伴回家。

兩位媽媽相約茶敘互訴心事，其中一位怪叫：「哎呀！我好緊張呀，我個仔話會帶女朋友返嚟屋企見我哋呀，佢二十八歲仔今次係第一次，唔知係咪認真，想結婚呢？」

另一位媽媽聽後捧腹大笑：「哈哈哈！如果阿仔帶女友返屋企就係想結婚嘅話，咁我個仔咪結咗十幾次婚？」

然後，媽媽娓娓道出過去經驗。兒子第一次帶女友回家是高中時，有次跟媽媽說帶個女生回來是跟他一起溫習的。媽媽陰陰笑，隨即開出一個條件，就是兩人在房間時不准關門。

過了一段日子，媽媽有次走過兒子房間，見他和一女生並排坐於電腦前，明顯是似打機多於溫習喎。媽媽正欲開腔時，兒子和女生同時回頭瞥向她。咦？這位女生相貌陌生，肯定不是上趟那位呢！

兒子唸大學時，又帶了新面孔回家，小姑娘臉蛋小巧樣子甜美，但媽媽有強烈預感，這個也不會長久。另一位媽媽不服氣地反駁：「唓！你係咪妒忌呀，逢係阿仔嘅女友你都睇唔上眼？」

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非也！媽媽施施然解釋：「係因為佢把長髮累事。」年輕女子又有誰不是留有一頭長髮的呢？「唔係呀，呢個女仔頭髮又油又打結，傳來一股不太整潔的氣味，連自己嘅頭髮都未能管理妥當嘅人，佢嘅人生必然一團糟嘅呢！」媽媽果然料事如神，兒子和這位女生很快就分手了。

其兒子帶回家的女生，儼如旋轉木馬般轉到媽媽頭昏腦脹。另一位媽媽好奇追問：「咁有無轉出一個真命天子？」她反着白眼說：「個仔話佢老嘞，累啦，依家自由身樂得清閒喎！」她的兒子未滿三十歲，十足像個曾經滄海的老頭了。

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撰文 : 鄧藹霖

爸媽心聲 夫妻之道 分手 結婚

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