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兒童增高︱媽媽憂6歲兒長不高迫打激素　1年增高11cm下場卻超慘【附增高貼士】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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內地一名母親擔心6歲孩子比同齡矮，於是到醫院為其注射生長激素，結果帶來副作用。（i-stock圖片）

【增高/兒童增高】養兒一百歲，長憂九十九。一名母親眼見6歲的孩子只有109厘米，比同齡小朋友矮一截，擔心孩子長不高，於是到醫院為其注射生長激素，結果一年內長高至120厘米，不過令人憂心的卻是帶來疑似「後遺症」，經常不明地感冒發燒頭暈。此舉引起不少網民熱議，認為她的做法「離譜」，是拔苗助長的行為。

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綜合內地媒體報道，一名來自廣東深圳的女士何麗，跟丈夫的身材都屬中等，孩子從小到大都比同齡人瘦小，相比同學的身高更是矮了一截。何女士擔心孩子長不高，去年帶孩子到醫院求診，醫生參照兒童身高數值對照表，發現他的確屬於「矮小」範圍，於是為孩子注射生長激素。

注射過後效果進步神速，孩子的身高由109厘米急增至120厘米，只是短短一年就長高11厘米，相比沒有打激素兒童，一年最多只會高5、6厘米。然而迅速長高的背後，卻帶來可怕的副作用。

何麗表示，孩子在注射前身體健康，但注射後卻經常出現莫名其妙的感冒、發燒，上完體育課後，孩子更表示，全身肌肉酸痛、頭暈等，最終她選擇為孩子停藥。

內地有不少家長擔心孩子身高，而為其注射生長激素。（小紅書截圖）

報道引起不少網民評論，當中不乏家長，認為該母親做法「離譜」，「才6歲急什麼？」、「根本是拔苗助長」，他們覺得孩子的身材大部分都由父母遺傳，當父母的要做就是後天的營養補充和給孩子適當的運動，「基因遺傳就不要強行改變，順其自然吧」。

亦有網民接觸過不少醫生後的經驗所得，

醫生有一條流水線邏輯，在孩子六歲前，說孩子過敏性體質，不讓吃蛋白質，各種吃藥打針，導致孩子發育遲緩。六歲開始，又打生長激素。有意思的是，有很多媽媽對此非常接受並追隨，非常可悲。

目前內地的生長激素，一般包括三種類型：短效粉劑、短效水劑和長效水劑，前兩者需要每天注射，每月花費逾千元人民幣，而長效水劑每月則需花費3000元人民幣以上，若孩子體重愈高，花費同樣提升。

有受訪醫生指，若兒童濫用生長激素，可能會出現內分泌紊亂、血糖升高、肱骨頭滑脫、脊柱側彎等問題，嚴重者更可能出現甲狀腺機能減退、關節疼痛、脈管綜合征、肌痛、僵硬等副作用，建議注射生長激素前，找專科醫生做嚴格的評估。

兒童增高｜遺傳外3大黃金要素助增高

台灣兒科醫生巫漢盟曾指出身高與遺傳、基因有極大關聯，不過巫醫生提及後天努力也很重要，想孩子長高，父母可把握0至3歲孩子成長的高峰期，當中留意3個黃金要素，包括良好作息、良好飲食、適當運動。

1. 作息方面：0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時，並盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

2. 飲食方面：小朋友攝取鈣質如鮮奶、乳酪等，可藉曬太陽、進食蛋黃等攝取維他命D，還要攝取蛋白質，如雞蛋、雞肉、魚類等。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

3. 運動方面：可進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。

兒童增高｜增高要補腎、健脾、舒肝

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享適合5至12歲小朋友的5天帶飯食譜，針對小朋友長高長肉、智力發展、情緒穩定。

兒童增高｜5天帶飯早午餐單食譜

補腎、健脾、養肝是小朋友健康成長的關鍵，而睡眠質素亦是長高關鍵。馬醫師表示，小量多餐是重點，穩定血糖不易做成虛胖，以下為馬琦傑醫師為5歲至12歲的小朋友設計的5日帶飯早午餐單食譜：

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