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職安真漢子丨吳浩康接廣告冇停手仍繼續返地盤　Deep吐心聲：其實都唔想做

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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吳浩康（Deep）仍然繼續有返地盤，為搵銀相當落力！

現年40歲的吳浩康（Deep）在去年11月6日於個人社交平台表示離開英皇娛樂，初為人父的Deep現時「仔細老婆嫩」，為賺錢養家更到地盤工作。

Deep成為「職安真漢子」後，深受大眾歡迎及佩服，廣告工作接過不停，似乎收入相當「和味」。不過，Deep其實也仍然在地盤工作，他更親揭背後原因，身為打工仔的也相信會甚有共鳴！

夫妻關係丨吳浩康太太突晒手腕瘀傷惹關注　曾連環公審老公成熱話

吳浩康繼續返地盤

在5月31日當日，Deep在3號風球下仍有到地盤工作，為中環2O潑水音樂節搭架，相當勤力。

他與地盤工友更自製可容納多人的避雨空間，並附上hashtag「好鍾意返工」。

而早在5月11日，他也在一段IG廣告片中分享自己最近的工作安排，湊仔、受訪、拍片、拍廣告、唱歌演出、返地盤，深明「花無百日紅」的他指自己成家後追求穩定的收入，故繼續在地盤工作。

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吳浩康親揭每個月支出

在昨日（6月2日），Deep在IG限時動態轉發一則報導帖文，並吐心聲：

#其實都唔想做㗎無錢咋 #每個月支出最少5萬 

#唔好話要返地盤 #就嚟要賣腎 #最衰我虧

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