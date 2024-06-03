小一叩門｜小一叩門專家傳授Portfolio製作錦囊　3個免費Apps零難度排版

▲ 小一叩門面試，專家傳授Portfolio製作錦囊。

【小一面試/小一叩門/Portfolio/升學專家】2024至25年度小一統一派位將於6月5至6日公布結果，相信不少家長正為子女準備叩門面試，其中Portfolio是必備文件，可算是學校對孩子的第一印象。不過，不少家長都對於製作Portfolio感到困惑，TOPick整理了專家教授製作Portfolio的錦囊，並推介3個免費Apps，用手機排版操作簡單，如果排版排得整潔清晰，相信都有助「加分」。

很多家長都以為Portfolio做得愈多頁數，愈色彩繽紛就能吸引考官眼球，升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）卻直言，此舉隨時有反效果，並指出4頁精簡製作才是皇道。

Miss Sherry指出，每一間學校對於Portfolio的頁數要求都有不同，但近兩年很多學校都限定遞交4頁Portfolio。

大部分學校都想在面試前收到Portfolio了解一下學生，所以我們要在這4版紙內，交代到小朋友的長處。

最新影片：

以下為Miss Sherry建議的4頁內容分佈︰

自製Portfolio︱第1頁 個人資料

選一張較正經的相片，清楚見樣，可以穿校服，毋須花費去影樓拍攝。然後在下面用一段文字，簡介名字、年齡、性格和喜好。

常犯錯誤︰

曾有家長選一張小朋友正在睡覺的照片，想展現小朋友「最真的一面」，這反而讓面試老師留下不好印象。

不必寫出父母職業及聯絡電話，因為申請後，學校已掌握了家長們的資料，所以Portfolio不必重複。

自製Portfolio︱第2頁 獎項

一版放4至5張獎狀或證書的圖片已很足夠，下面再標明出處，例如中英文朗誦比賽、辯論比賽之類。

常犯錯誤︰

不要一版放一張獎狀或證書，再延伸出很多版。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

自製Portfolio︱第3至第4頁 生活及嗜好

建議定題目例如︰生活方式（The lifestyle）、我們的生活（Our life）、嗜好（The hobbies），但種類不宜只有學術性如朗誦、講故事比賽，應該放多元化的相片，每頁4至5張，去展現小朋友活潑的一面。

建議相片類型︰

1. 與小動物相處 → 有愛心

2. 與朋友玩樂 → 溝通能力

3. 畫畫中 → 藝術天分（註︰不要只拿起畫作）

4. 砌模型、做布偶娃娃、紙黏土等 → 手眼協調

5. 與爸媽行山、踢波、打羽毛球等 → 運動型

6. 做善事 → 貢獻社會

常犯錯誤︰

只擺放去主題公園、行商場的照片。

自製Portfolio︱3個免費手機Apps

至於製作Portfolio方面，家長可以試用以下3個手機Apps，簡易地完成Portfolio，為孩子做好準備。

1. Adobe Express

這是一個免費應用程式，可以用email註冊，亦可利用facebook或Google快速登入，不過如果本身沒有Adobe帳戶，都要花時間註冊先可以用。雖然有付費版本，但免費方案已包含大部分功能。其特色是有內建漂亮的圖庫，亦有不同的設計樣板，當中包括「resume」（履歷表）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. Pic Collage

App內的指示清晰，而且可以一次過匯100張或以上照片。家長可以挑選適合的照片排版，亦可以即時用手機拍攝照片，有多種版型作拼貼組合，可以加字加框，亦可以改變背景顏色、加上貼圖等。而且輸出的圖檔高畫質，方便打印。不過，這個App試用3日後就要收費，如果不想付費，就要趕在3日內完成。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

3. Canva

這也是免費App，有超過6萬個範本、2百萬張圖片及700種字型，讓家長可選擇到最合意的設計，改一改圖片和文字就完成。程式亦支援多種尺寸版面設定，可以直接使用A4尺寸排版。不過，在儲存時若選圖像檔案（jpg / png），會較容易失真，家長可以先儲存成pdf檔案，再轉存其他檔案，解析度會更好。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

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