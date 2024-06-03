星二代丨湯鎮業大女罕曝光　湯愛嘉顏值高學歷好為名校UCLA畢業生

▲ 湯愛嘉果然盡得父母優良基因。

65歲湯鎮業的第一段婚姻是與亞視前藝人姜坤，二人育有大女湯愛嘉（Isabella）和孖仔湯君慈（Bruce）、湯君耀（Chris）。

之後，湯鎮業與一位內地紅顏知己誕下一名兒子。2008年，他再與現任太太鄒文靜誕下孖女湯樂欣、湯樂怡，故他共有六名子女，被稱為娛樂圈中的「多仔公」之一。

湯鎮業雖然與姜坤最終離婚收場，二人再見亦是朋友，湯鎮業與仔女的關係也十分好。

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與Isabella﹑Bruce和Chris吃飯

早前他難得返港相約他們見面，其後更上載了一段影片，並透露今次是大女請食飯，當晚他們一行三人吃了松葉蟹、蟶子、生蠔、冬瓜湯等等，總共花費超過1400港元，不過湯鎮業笑言並不覺得貴，因為是大女負責埋單。

▲ 湯愛嘉與弟弟湯君慈（Bruce）、湯君耀（Chris）感情好好。

有顏值學歷高

罕有露面的Isabella，當日打扮簡單，樣子甜美，果然盡得父母的優良基因，難怪被封為「最美星二代」之一。

除了樣貌標緻外，她還是名校畢業生，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，早年Isabella曾出席過公開活動，但未有繼續在娛圈發展，有指她從事電影幕後工作。

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培育子女態度不同

湯鎮業曾受訪表示坦言對女兒要錫、兒子要嚴，因男仔要培養責任感、獨立處事，對國家和家庭有承擔。女仔就毋須太能幹，最重要嫁到好老公。

他說：「男仔不可以靠父母，你搵到錢可以坐頭等，無錢你就捱窮；女仔就要認清價值觀、培養氣質，做好自己先有條件選擇對象。」

至於，育有3兒3女的湯鎮業，離婚後依然照顧前妻及子女，在學業及各方面都是無條件的支持和資助，有傳他每年的支出至少500萬養三頭家！

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