綠葉王丨余慕蓮離開護老院精神爽利　魚毛姐立「平安紙」捐身家：好過被人呃

▲ 周國豐探望「魚毛姐」余慕蓮。

現年86歲的余慕蓮（魚毛姐）在3年前患上肺纖維化，其後驗出患罕有病症血液炎，入住醫院ICU的余慕蓮情况更一度危殆，幸好最終大步檻過平安沒事，其後慢慢康復的魚毛姐積極養好身子。

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暫住護老院一個月

上月因家傭回鄉需暫住護老院的魚毛姐，原來已經回家。日前周國豐上載跟魚毛姐合照，他透露於活動上巧遇對方。

戴著紅色Cap帽的魚毛姐精神不錯，可能早前暫住護老院不習慣，見她消暴驚現「雞爪手」。

▲ 余慕蓮為人樂觀豁達。（陳慧安 攝）

另外，周國豐轉述魚毛姐的說話：

一位我超級敬重嘅前輩#余慕蓮姐姐要身體健康。［人遲早要走，而家計劃好（寫咗平安紙，財產捐俾慈善機構），總好過被人呃，被人呃仲心噏。我一向唔太著重錢，人最重要健康，而家連健康都差咗，瞓醒一日就當賺多一日。］

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網民：大慈善家

對於計劃將財產捐出做慈善，網民紛紛留言大讚：「魚毛姐好大愛，有一顆慈善的，值得人人尊重。祝你開心地過每一天，最緊要身體健康」、「她是大慈善家！」、「絕對配得上大家的欽佩和敬重，她將自己差不多全部的退休金都作善事」以及「魚毛姐好大愛，施比受更有福！」

早前有媒體往護老院探望魚毛姐，她透露晚上要穿尿片睡覺，隔天才有人替她沖涼，由於不習慣護老院的生活，令她異常忟憎兼狂呻：「就嚟死啦。」

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