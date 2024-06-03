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WATERBOMB HONG KONG丨天后Jessi派福利　Rain騷肌熱爆全場

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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「WATERBOMB HONG KONG 2024 」Rain

一連兩場的「WATERBOMB HONG KONG 2024 」在西九舉行，首場遇颱風，而大會安排失當造成混亂，惹來入場人士不滿。第二場在昨晚（6月2日）順利完成，Rain、Jessi與一眾韓星壓軸震撼西九樂迷。

有韓國Hip Pop天后Jessi性感火辣登場，盡騷身材曲線，不時彎腰飛吻「派福利」：「今次嚟香港好開心，很高興天氣好好沒有下雨，但也很熱！你們要多點飲水，不要喝水槍的水，也不要只顧飲酒啊！」她都好「識做」大賣口乖，叫Fans開騷要買飛支持。

而Rain壓軸出場，全場Fans熱血沸騰，Rain又唱又跳除衫大騷肌肉，仲一度走落台「親近」Fans：「我有一個好消息宣佈，我將會在香港開騷，你們會支持嗎？香港你地好嗎，我很掛住你地，你們覺得今晚OK嗎？不如一齊狂歡吧！」

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