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補腦湯水｜考試周溫書用腦過度難集中　8款湯水茶療助開竅提升記憶力【附食譜】

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

臨近測驗考試周，中醫專家推薦8款補腦、增強記憶力湯水。

【考試測驗/考試周/補腦湯水/記憶力/食譜】臨近考試周，孩子長時間溫書備試壓力大，家長不妨為孩子準備補腦益智的愛心湯水，助他們提升學習效能。TOPick整合註冊中醫師黃文慧、整合註冊中醫徐思濠、註冊中醫徐澤昌博士，以及湯水專家張佩芳（芳姐）的意見，推介8款有助補腦開竅、增強記憶力的湯水、食療食譜。

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測驗考試補腦湯水｜必飲３款補腦湯水

註冊中醫師黃文慧指出，中醫認為「腎主骨生髓，通於腦」，因此良好的腦部發展是有賴於腎精氣的充足。腦為元神之府，大腦的活動以精、氣、神為基礎，與肺脾腎三臟相關，通過補腎精、健脾胃、養肺來幫助集中精神，促進提升記憶力。她推介3款增強記憶力湯水：

測驗考試補腦湯水｜1. 太子參黑豆核桃栗子湯

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測考補腦湯水｜2. 淮山杞子腰果湯

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測考補腦湯水｜3. 健脾益智湯

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測考補腦湯水｜必飲2款補足活力湯水

註冊中醫徐思濠指出小孩考試多，可能會頭痛易累。當感受到身體出現明顯消耗時，如經常容易感到疲累、無記性、精神難以集中等，就要多加留意，可利用湯水食療，補足體內精華，自然能有體力和活力，改善精神、氣魄、反應和記性，以達精力充沛之狀態。徐思濠醫師推介以下2款湯水︰

測考補腦湯水｜4. 菖蒲開竅寧神湯

特別是考試季節，不少學生都要連續捱夜溫習，可能會精神不足、思緒紊亂，考試前飲用此湯有助氣血流通，考試時頭腦更清醒。

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測考補腦湯水｜5. 合桃益精補腦湯

腦髓充足後，記憶力和精神會轉好，建議一星期飲用一次。

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測考補腦湯水｜必飲2款助眠益腦湯水

註冊中醫師徐澤昌博士提及學生哥埋首溫習時，口乾舌燥在所難免，不少同學愛飲提神飲品，但以上飲料容易會造成神經過分亢奮，出現失眠，導致第二日精神不振，反會影響溫習，徐醫師推介了2款益腦湯水：

測考補腦湯水｜6. 健腦益智桂圓茶

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測考補腦湯水｜7. 杞子合桃煲瘦肉湯

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測考補腦湯水｜8. 金針菇大豆芽梭羅魚湯

湯水專家張佩芳（芳姐）推介一款「金針菇大豆芽梭羅魚湯」給備試的學生。金針菇又名「增智菇」，鋅含量高，對增進兒童智力有幫助；而大豆芽菜營養豐富，而且在發芽的過程中更多的營養元素被釋放出來，較黃豆更為有益，更有利人體吸收，有助兒童及青少年智力及生長發育。將所有材料合而為湯，除了健脾養顏外，更有健腦益智功效。

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